Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Происшествия
05 декабря 2025 11:55Бывших директора и главбуха "Маяка" в Арзамасе осудили за присвоение 30 млн
05 декабря 2025 11:20Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на М-12 в Навашинском округе
05 декабря 2025 09:15Киберпреступники похитили у нижегородцев свыше 3 млрд рублей
04 декабря 2025 16:30Пожилую велосипедистку насмерть сбили около Арзамаса
04 декабря 2025 15:58Более 4,7 млн рублей за вред почве взыскали с нижегородского регоператора
04 декабря 2025 15:14Телефоны в обуви пытались пронести на территорию нижегородского СИЗО-1
04 декабря 2025 13:57Олега Лавричева приговорили к 6 годам колонии
04 декабря 2025 12:24Нижегородец украл 2,2 млн рублей со счета сестры
04 декабря 2025 09:56"Газель" влетела в мотоблок в Большеболдинском районе: погибли два человека
04 декабря 2025 07:35Украинский беспилотник сбили в Нижегородской области
Происшествия

05 декабря 2025 11:20 Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на М-12 в Навашинском округе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Серьезная авария с трагическим исходом произошла на трассе М-12 в Навашинском округе утром 5 декабря, сообщили в региональной ГАИ.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Audi Q7 уснул за рулем. Потеряв контроль над транспортным средством, он врезался в движущийся в том же направлении грузовик марки "Донгфенг" с прицепом. Им управлял 38-летний мужчина.

В результате столкновения 63-летняя пассажирка кроссовера скончалась в машине скорой помощи.

Водитель Audi, а также 7-летний ребенок и грудничок, госпитализированы в Выксунскую ЦРБ.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 2 декабря на трассе М-12 около Арзамаса произошло жуткое ДТП с большим количеством пострадавших. В результате было возбуждено два уголовных дела. Также происшествием заинтересовалась региональная Гострудинспекция.

Теги:
ДТП М-12 Навашинский городской округ
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
