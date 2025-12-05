Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на М-12 в Навашинском округе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Серьезная авария с трагическим исходом произошла на трассе М-12 в Навашинском округе утром 5 декабря, сообщили в региональной ГАИ.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Audi Q7 уснул за рулем. Потеряв контроль над транспортным средством, он врезался в движущийся в том же направлении грузовик марки "Донгфенг" с прицепом. Им управлял 38-летний мужчина.

В результате столкновения 63-летняя пассажирка кроссовера скончалась в машине скорой помощи.

Водитель Audi, а также 7-летний ребенок и грудничок, госпитализированы в Выксунскую ЦРБ.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 2 декабря на трассе М-12 около Арзамаса произошло жуткое ДТП с большим количеством пострадавших. В результате было возбуждено два уголовных дела. Также происшествием заинтересовалась региональная Гострудинспекция.