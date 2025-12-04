"Газель" влетела в мотоблок в Большеболдинском районе: погибли два человека

Фото:
В селе Старое Ахматово Большеболдинского района произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
ДТП случилось 3 декабря около 16:30 на улице Балашова, недалеко от дома №113. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля "ГАЗель" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди мотоблоком марки "Силач".
Как предполагают инспекторы, молодой человек мог отвлечься на мобильный телефон, что и стало причиной аварии.
В результате столкновения скончались находившиеся на мотоблоке 60-летний мужчина, управлявший техникой, и его 30-летняя пассажирка. Оба от полученных травм погибли на месте происшествия.
Обстоятельства этой аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что жутким ДТП на М-12 около Арзамаса заинтересовалась Госавтоинспекция.
