Водитель маршрутки, сбивший женщину у Московского вокзала, получил 3 года Происшествия

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал 46-летнего мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека по неосторожности. Обвинение рассматривалось по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Трагедия произошла 18 февраля 2025 года около 12:30 на остановке общественного транспорта "Площадь Революции" около Московского вокзала. Момент смертельного ДТП попал на видео.

Водитель маршрутки двигался по проезжей части остановочного кармана, как вдруг наехал на 34-летнюю женщину. Мужчина покинул место аварии, не дожидаясь приезда экстренных служб. Впоследствии его задержали.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти её не удалось — от полученных травм женщина скончалась.

Суд приговорил водителя к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.

