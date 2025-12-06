Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
06 декабря 2025 07:00 Происшествия
Водитель маршрутки, сбивший женщину у Московского вокзала, получил 3 года

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал 46-летнего мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека по неосторожности. Обвинение рассматривалось по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Трагедия произошла 18 февраля 2025 года около 12:30 на остановке общественного транспорта "Площадь Революции" около Московского вокзала. Момент смертельного ДТП попал на видео.

Водитель маршрутки двигался по проезжей части остановочного кармана, как вдруг наехал на 34-летнюю женщину. Мужчина покинул место аварии, не дожидаясь приезда экстренных служб. Впоследствии его задержали.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти её не удалось — от полученных травм женщина скончалась.

Суд приговорил водителя к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что два уголовным дела возбудили после ДТП с автобусами на М-12 в Арзамасском округе. Всего в этой аварии пострадали 14 человек, их госпитализировали в ЦГБ Арзамаса.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных