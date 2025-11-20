Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде снова вводят ограничения на парковку — всё ради того, чтобы дорожные службы могли нормально убирать снег.

Согласно постановлению администрации, с 21:00 17 ноября 2025 года до 9:00 15 марта 2026 года стоянка и остановка транспорта будут запрещены на ряде улиц, площадей, набережных и съездов.

Однако ограничение будет действовать не круглосуточно, а только в периоды проведения уборки снега. В такие дни на соответствующих участках будут устанавливать временные предупреждающие знаки. В случае нарушения требований автомобили будут эвакуированы.

Временный запрет на парковку будет действовать на улицах Новая, Короленко, Славянская, Ижорская, Фрунзе, Малая Покровская, Минина, Варварская, Алексеевская, Октябрьская, Грузинская, Ошарская, Максима Горького, Ильинская, Пискунова, Звездинка, Почаинская, Рождественская, Заломова, Большая Печерская, Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Студеная, Маслякова, Ковалихинская, Большая Покровская, Суетинская, Ванеева, Стрелка, Совнаркомовская, Самаркандская, Керченская, Бетанкура, Советская, Чкалова, Октябрьской Революции, Литвинова, Долгополова, Прокофьева, а также в Чернопрудском переулке.

Парковка будет запрещена на площади Минина и Пожарского, площади Горького, площади Свободы, площади Лядова и площади Сенной.

Ограничения затронут Нижневолжскую набережную, Верхневолжскую набережную, набережную Федоровского, набережную Лыковая Дамба и Волжскую набережную, а также Георгиевский и Зеленский съезды.

Напомним, снег снова выпадет в столице Приволжья 21-22 ноября.

Ранее сообщалось, что единую систему городских парковок планируют создать в Нижнем Новгороде.