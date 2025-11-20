Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 15:14Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега
20 ноября 2025 15:10Сбер сообщил о планах сократить до 20% неэффективных сотрудников, отобранных ИИ
20 ноября 2025 14:59Школу №1 в Кстове отремонтируют капитально за 176 млн рублей
20 ноября 2025 14:29Поезда из Нижнего Новгорода в Киров хотят сделать ежедневными
20 ноября 2025 14:23Эн+ получил "платину" в рейтинге лучших работодателей России Forbes
20 ноября 2025 14:16Нижегородский министр Владимир Тужилин пополнил ряды резервистов
20 ноября 2025 14:03В России стартовал всероссийский экологический конкурс "Зелёный зачёт"
20 ноября 2025 13:34ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной
20 ноября 2025 13:20Нижегородская мэрия передумала продавать здание на Большой Покровской
20 ноября 2025 12:50Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега

20 ноября 2025 15:14 Общество
Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде снова вводят ограничения на парковку — всё ради того, чтобы дорожные службы могли нормально убирать снег.

Согласно постановлению администрации, с 21:00 17 ноября 2025 года до 9:00 15 марта 2026 года стоянка и остановка транспорта будут запрещены на ряде улиц, площадей, набережных и съездов.

Однако ограничение будет действовать не круглосуточно, а только в периоды проведения уборки снега. В такие дни на соответствующих участках будут устанавливать временные предупреждающие знаки. В случае нарушения требований автомобили будут эвакуированы.

Временный запрет на парковку будет действовать на улицах Новая, Короленко, Славянская, Ижорская, Фрунзе, Малая Покровская, Минина, Варварская, Алексеевская, Октябрьская, Грузинская, Ошарская, Максима Горького, Ильинская, Пискунова, Звездинка, Почаинская, Рождественская, Заломова, Большая Печерская, Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Студеная, Маслякова, Ковалихинская, Большая Покровская, Суетинская, Ванеева, Стрелка, Совнаркомовская, Самаркандская, Керченская, Бетанкура, Советская, Чкалова, Октябрьской Революции, Литвинова, Долгополова, Прокофьева, а также в Чернопрудском переулке.

Парковка будет запрещена на площади Минина и Пожарского, площади Горького, площади Свободы, площади Лядова и площади Сенной.

Ограничения затронут Нижневолжскую набережную, Верхневолжскую набережную, набережную Федоровского, набережную Лыковая Дамба и Волжскую набережную, а также Георгиевский и Зеленский съезды.

Напомним, снег снова выпадет в столице Приволжья 21-22 ноября.

Ранее сообщалось, что единую систему городских парковок планируют создать в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парковки Снег Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 15:20Дорожные службы Нижнего Новгорода работают 24/7 из-за температурных качелей
19 ноября 2025 10:30Более 70 парковочных мест сделали вдоль парка "Швейцария"
10 ноября 2025 18:40Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных