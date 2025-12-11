Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Происшествия

Опубликовано видео ДТП со скорой помощью в Дзержинске

11 декабря 2025 17:30
Опубликовано видео ДТП со скорой помощью в Дзержинске

Фото: ДТП и ЧП Дзержинск / VK

Момент столкновения автомобиля скорой помощи с легковушкой в Дзержинске попал на видео. Запись с видеорегистратора опубликована в сообществе "ДТП и ЧП Дзержинск" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как один из участников движения притормаживает перед перекрёстком, пропуская спецавто с включёнными спецсигналами. Однако в следующую секунду в скорую врезается Kia Rio.

Напомним, инцидент произошёл днём 11 декабря. Скорая двигалась на красный сигнал светофора, что допускается при включённых сиренах, но водитель не убедился в безопасности проезда.

В результате аварии пострадали четыре человека. Травмы получили два фельдшера, находившихся в салоне скорой, а также водитель легковушки и ребёнок, сопровождавший медиков.

Позже выяснилось, что у пострадавших ушибы и раны, некоторым потребовалась медицинская помощь с наложением швов. Все пострадавшие в настоящее время находятся под наблюдением в больнице. 

Ранее сообщалось. что трамвай насмерть сбил пешехода в Советском районе областного центра. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

