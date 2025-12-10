Озвучены подробности ДТП с мэром Реутова, после которого он впал в кому Происшествия

Фото: соцсети Филиппа Науменко

Появились подробности ДТП, в котором пострадал глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Ими поделились в УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла в 9:25 7 декабря на 55 км федеральной трассы М-12 "Восток" в Навашинском округе. Водитель за рулем автомобиля Voyah не выбрал безопасную дистанцию и врезался в "КамАЗ".

В результате пострадали водитель и пассажир иномарки. Водитель отделался легкой травмой, после осмотра врачей был отпущен. А вот его 39-летний пассажир, глава Реутова, получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и перелом грудной клетки. Его госпитализировали.

Также был еще один пострадавший - мужчина 1985 года. Вероятно, водитель грузовика. Ему госпитализация не потребовалась, поскольку у него только ушиб правой голени.

Ранее сообщалось, что Филипп Науменко впал в кому после жуткой аварии под Нижним Новгородом. Сначала его доставили в центральную райбольницу на территории Нижегородской области. А на следующий день спецтранспортом перевезли в клинику в Москве.