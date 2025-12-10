Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Происшествия

Озвучены подробности ДТП с мэром Реутова, после которого он впал в кому

10 декабря 2025 10:38 Происшествия
Озвучены подробности ДТП с мэром Реутова, после которого он впал в кому

Фото: соцсети Филиппа Науменко

Появились подробности ДТП, в котором пострадал глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Ими поделились в УГИБДД по Нижегородской области. 

Авария произошла в 9:25 7 декабря на 55 км федеральной трассы М-12 "Восток" в Навашинском округе. Водитель за рулем автомобиля Voyah не выбрал безопасную дистанцию и врезался в "КамАЗ". 

В результате пострадали водитель и пассажир иномарки. Водитель отделался легкой травмой, после осмотра врачей был отпущен. А вот его 39-летний пассажир, глава Реутова, получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и перелом грудной клетки. Его госпитализировали. 

Также был еще один пострадавший - мужчина 1985 года. Вероятно, водитель грузовика. Ему госпитализация не потребовалась, поскольку у него только ушиб правой голени. 

Ранее сообщалось, что Филипп Науменко впал в кому после жуткой аварии под Нижним Новгородом. Сначала его доставили в центральную райбольницу на территории Нижегородской области. А на следующий день спецтранспортом перевезли в клинику в Москве. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных