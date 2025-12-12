Лидеры и аутсайдеры: эксперты рассуждают о нижегородском высшем образовании Наука

Гильдия экспертов в сфере профессионального образования в сотрудничестве с Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования опубликовала итоги седьмого выпуска Глобального агрегированного рейтинга (ГАР) лучших вузов мира. Высокие позиции в рейтинге заняли четыре нижегородских университета. ННГУ имени Лобачевского вошел в 5% лучших вузов мира, ПИМУ, НГПУ имени Минина в 10%, НГТУ имени Алексеева — в 15%. Всего в рейтинге участвовали более 4000 учебных заведений из 141 государства. Среди российских вузов первую позицию занимает МГУ имени Ломоносова.

Гордость за успех вузов-лидеров не снимает вопроса о том, что делать с вузами-аутсайдерами. Стоит ли государству и дальше их содержать или лучше объединить их с вузами-лидерами? Этот вопрос мы предложили обсудить нижегородским экспертам.

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Публикация седьмого выпуска Глобального агрегированного рейтинга лучших вузов мира стала значимым информационным событием для Нижегородской области. Сразу четыре региональных университета заняли высокие позиции. Эти результаты подтверждают, что регион обладает сильным академическим ядром, сформированным за счёт устойчивых научных школ, развитой исследовательской инфраструктуры и притока талантливых преподавателей и студентов. Высокие рейтинги лидеров — безусловно, повод для гордости. Но зрелость региональной системы высшего образования проявляется не только в звёздных показателях отдельных университетов, а в способности подтянуть уровень всей сети. Именно комплексное развитие — от флагманов до нишевых отраслевых вузов — обеспечивает устойчивость кадрового и научного потенциала региона в долгосрочной перспективе".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Принимать решение о слиянии/ объединении или ликвидации вузов на основании их положения в рейтингах, конечно же, нельзя и так не делают. В стране действуют определенные законом процедуры, которые регламентируют этот процесс. И рейтинги здесь ни при чем. Однако рейтинги существуют, многие вузы за ними внимательно следят и болезненно на них реагируют. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, набор критериев того или иного рейтинга близок к официальному набору KPI, по которым вуз оценивает учредитель. Поэтому рейтинги можно рассматривать как неформальное отражение качества выполнения вузом официальных нормативов и ТЗ. Во-вторых, рейтинги нередко ведут отнюдь не независимые, а аффилированные к центрам принятия решений структуры. Поэтому рейтинги можно рассматривать в качестве своеобразной сигнальной системы, отражающей отношение этого центра к вузу. В-третьих, рейтинги, при всей их манипулятивности, являются инструментом, стимулирующим конкуренцию между субъектами рейтинга. Таким образом, они выполняют значимую функцию в системе управления отраслью".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Попадание четырех нижегородских вузов в Глобальный агрегированный рейтинг свидетельство того, что регион имеет сильную академическую базу и движется в тандеме с общими трендами в части образовательных программ и экспериментальной науки. Следует ли считать аутсайдерами те учреждения, которые не числятся в этом списке? Закрыть их за ненадобностью и неспособностью конкурировать с лидерами? Общемировой тренд объединения с крупными университетами несет собой много рисков, например, отток молодежи из региона. Ведь зачастую именно благодаря вузу или его филиалу город "оживает" за счет студентов. Для того чтобы принимать решение о вузах-аутсайдерах рейтинга, полагаю, необходимо провести более детальное исследование качества их образования, оценить востребованность выпускников на рынке труда, а также осуществлять регулярный мониторинг научной и публикационной деятельности".

Владимир Яшнов, заместитель председателя общественной палаты Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики:

"В России насчитывается 1150 вузов, но далеко не все из них направляют заявки на рейтингование по показателям деятельности вуза. По общему числу вузов Россия заняла 4 место в рейтинге после Китая, США и Индии. В РФ первую строчку занимает МГУ им М.В. Ломоносова. Но несколько ведущих вузов Нижнего Новгорода, заняв высокие места в этом рейтинге, подтвердили мировое качество преподавания вузовских наук и востребованности результатов их работы. Учитывая, что в Нижегородской области примерно 30 вузов, из которых 25 государственные, результат, показанный ведущими вузами области, неплохой, и с достижениями названных вузов нижегородцев можно искренне поздравить. Но механически, лишь на основе данных рейтинга делить вузы на лидеров и аутсайдеров, тем более, кардинально решать судьбу вузов-аутсайдеров, я считаю, будет неправильно".

Андрей Чугунов, журналист:

"В Нижегородской области с той или иной долей успешности работают примерно три десятка вузов и их филиалов. Однако на слуху, то есть регулярно отмечаемых в различных рейтингах, только 4-5 учебных заведений. Это попавшие в ГАР ННГУ, НГТУ, ПИМУ и Мининский университет, да иногда вспоминают Волжский государственный университет водного транспорта. Еще кое-кого можно встретить в локальных рейтингах Приволжского округа. Государственная поддержка "слабых" (именно так, в кавычках) вузов — один из самых спорных вопросов региональной политики в образовании: стоит ли государству поддерживать тех, кто по результатам различных рейтингов не дотягивает до "сильных"? Похоже, даже внутри одного региона стоит подумать о выстраивании некой иерархии поддержки: флагманы получают статус "опорного" вуза, второй эшелон получает четкий KPI по качеству подготовки кадров для региональной экономики. При этом, наверняка, произойдет некая реструктуризация: кто-то трансформируется в филиалы "опорников", кто-то, умерив финансовые аппетиты, будет получать поддержку для решения локальных (региональных) проблем".

