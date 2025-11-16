Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

Два лося подрались в Борском районе — видео

16 ноября 2025 17:52 Общество
Поединок между двумя лосями произошел в Борском районе — видео

Фото: Руслан Шамсутдинов

В лесу Борского района Нижегородской области фотоловушка зафиксировала редкий момент — схватку двух лосей. Уникальные кадры опубликовал в своем Telegram-канале волонтер Руслан Шамсутдинов.

Событие произошло ранним утром 12 ноября. Два крупных самца встретились лицом к лицу прямо перед объективом установленной камеры. Животные сцепились рогами, демонстрируя силу и отстаивая свое лидерство.

Стычка длилась недолго — после короткой схватки лоси разошлись в разные стороны. Чем завершилось их противостояние, остается неизвестным, так как животные вскоре покинули зону видимости камеры.

Ранее сообщалось, что в одном из лесов в Городецком районе Нижегородской области фотоловушка запечатлела рысь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

