Два лося подрались в Борском районе — видео

В лесу Борского района Нижегородской области фотоловушка зафиксировала редкий момент — схватку двух лосей. Уникальные кадры опубликовал в своем Telegram-канале волонтер Руслан Шамсутдинов.
Событие произошло ранним утром 12 ноября. Два крупных самца встретились лицом к лицу прямо перед объективом установленной камеры. Животные сцепились рогами, демонстрируя силу и отстаивая свое лидерство.
Стычка длилась недолго — после короткой схватки лоси разошлись в разные стороны. Чем завершилось их противостояние, остается неизвестным, так как животные вскоре покинули зону видимости камеры.
Ранее сообщалось, что в одном из лесов в Городецком районе Нижегородской области фотоловушка запечатлела рысь.
