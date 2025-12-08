Отстрел лис разрешили в Воротынском районе Общество

Фото: freepik.com

В Воротынском округе Нижегородской области разрешили отстрел лис. Такое решение приняли по инициативе местной администрации, чтобы избежать вспышек заболеваний среди диких животных и снизить риски для людей и окружающей среды. Приказ регионального минлесхоза опубликован на официальном портале правовых актов.

Инициатива исходит от администрации округа. Причиной послужила необходимость предотвратить распространение заболеваний среди диких животных, а также минимизировать возможный ущерб для здоровья граждан и окружающей среды.

Мероприятия по регулированию численности хищников будут проводиться в период с 28 ноября по 27 декабря 2025 года. Отстрел разрешен без ограничений по полу, возрасту и количеству животных.

Охота будет осуществляться на территории общественной организации "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" и охотничьего хозяйства ООО "Сура".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области продолжается сезон охоты на зайца, лисицу и енотовидную собаку.