Отстрел лис разрешили в Воротынском районе

Фото:
В Воротынском округе Нижегородской области разрешили отстрел лис. Такое решение приняли по инициативе местной администрации, чтобы избежать вспышек заболеваний среди диких животных и снизить риски для людей и окружающей среды. Приказ регионального минлесхоза опубликован на официальном портале правовых актов.
Инициатива исходит от администрации округа. Причиной послужила необходимость предотвратить распространение заболеваний среди диких животных, а также минимизировать возможный ущерб для здоровья граждан и окружающей среды.
Мероприятия по регулированию численности хищников будут проводиться в период с 28 ноября по 27 декабря 2025 года. Отстрел разрешен без ограничений по полу, возрасту и количеству животных.
Охота будет осуществляться на территории общественной организации "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" и охотничьего хозяйства ООО "Сура".
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области продолжается сезон охоты на зайца, лисицу и енотовидную собаку.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+