Общество

Министр Пучков объяснил необходимость перехода нижегородских школ на MAX

16 декабря 2025 19:21 Общество
MAX

Глава нижегородского минобра Михаил Пучков в очередной раз объяснил невозможность общаться с родителями учащихся ни в каком другом мессенджере, кроме MAX. Он дал комментарий в программе "Герои Волги" (6+). 

Министр напомнил, что MAX является национальным мессенджером. И все связанные с ним изменения обусловлены ФЗ №156 о создании многофункционального сервиса для обмена сообщениями. Раньше в системе образования раньше "Сферум". Теперь он автоматически переехал на платформу MAX. 

"В школах есть четкие правила о том, что информирование об образовательном процессе и взаимодействие между участниками образовательных отношений должны вестись там", - сказал Пучков. 

По его словам, поступают вопросы от родителей вроде "А можно мне не устанавливать MAX?". "На их усмотрение", - отвечает министр. 

"Это не единственный способ коммуникации со школой. Есть электронные дневники, бумажные письма. Но школа не может вам ответить в другом мессенджере, потому что по закону школа отвечает в национальном мессенджере. У нас это MAX. Правила жесткие, но это закон", - подчеркнул глава минобра региона. 

Также он назвал преимущества нового мессенджера. Там есть вся информация об образовательном процессе. В частности, в нем можно посмотреть расписание уроков. А в будущем там внедрят функцию электронной подписи. 

"Записка от родителя будет иметь юридическую силу. Все функции, которые будут развивать внутри "Макса", будут делать удобными общение со школой. Но это не значит, что мы заставляем каждого родителя устанавливать MAX", - заключил чиновник. 

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что в нижегородских магазинах начали тестировать проверку возраста через MAX. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

MAX Михаил Пучков Школы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных