Госпаблики Нижегородской области расширяют присутствие в MAX

04 декабря 2025 14:55 Общество
Фото: max.ru

Более сотни официальных пабликов государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области уже представлены в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Диалог Регионы".

С момента запуска проекта 1 декабря 2022 года все органы власти и бюджетные учреждения России — от школ и больниц до администраций и министерств — начали вести официальные страницы в социальных сетях. На данный момент только во "ВКонтакте" функционирует порядка 173 тысяч госпабликов, которыми пользуются около 57 миллионов россиян.

Следующим этапом цифрового взаимодействия стало подключение к мессенджеру MAX. С августа 2023 года государственные структуры и главы регионов начали создавать там свои каналы. По данным "Диалога", сегодня в MAX зарегистрированы страницы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, а также более 4 тысяч органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В активной стадии подключения находятся учреждения образования, культуры, здравоохранения и молодежные организации. В Нижегородской области уже создано свыше 100 таких каналов, включая аккаунты исполнительной власти и муниципалитетов. Поэтапное подключение остальных структур продолжается.

Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов подчеркнул, что развитие госпабликов в национальном мессенджере — важный шаг в сторону открытости и цифровой доступности государственных сервисов.

"Госорганы идут туда, где находятся люди — это и есть настоящая открытость. Технологическая база национального мессенджера, включая интеграцию с "Госуслугами", обеспечивает безопасность, надежность и удобство этого диалога. МАХ, как и "ВКонтакте", становится мощной платформой для размещения социально значимой информации", — отметил он.

Заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев сообщил, что в MAX уже создано около 20 тысяч официальных каналов органов власти и учреждений, а общее число подписчиков превышает 2 миллиона человек.

"По нашей оценке, в ближайшие месяцы число новых госпабликов в мессенджере вырастет до 40 тысяч", — добавил Цепелев.

Ранее сообщалось, что аудитория нижегородских госпабликов достигла 1,5 миллиона уникальных подписчиков. Причем около 60% обращений граждан в органы власти поступают именно через комментарии и личные сообщения в этих пабликах.

Передачу таких обращений в профильные ведомства обеспечивает Центр управления регионом (ЦУР), курирующий работу официальных страниц и взаимодействие с жителями.

Как сообщил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков, каждую неделю в госпабликах публикуется более 30 тысяч постов. В сентябре подавляющее большинство обращений граждан поступило именно через эти цифровые каналы. В сферах образования, культуры и спорта доля таких обращений превышает 70%.

