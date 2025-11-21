Минобр Нижегородской области объяснил переход школ на мессенджер MAX Общество

Родители учащихся в Нижегородской области выразили недовольство обязательным переходом на мессенджер MAX. Как пишет "Комсомольская правда - Нижний Новгород", школы требуют установить приложение, иначе, по словам родителей, станет невозможно важную информацию о процессе обучения.

Министерство образования и науки региона прокомментировало ситуацию. В ведомстве пояснили, что в соответствии с приказом от 31 июля 2025 года № 316-01-63-1619/25, образовательным организациям рекомендовано перевести тематические чаты в национальный мессенджер MAX.

Также в нижегородском минобре подчеркнули, что использование других мессенджеров в образовательных целях в настоящее время не рассматривается.

По информации ведомства, платформа MAX является современной российской разработкой, созданной с учётом требований законодательства и нужд пользователей. Приложение обеспечивает защиту персональных данных, конфиденциальность общения и интеграцию с государственными цифровыми сервисами.

Ранее в Минпросвещения заявили о полной интеграции сервиса "Сферум" в мессенджер MAX.

В июле 2025 года стало известно о переводе всех нижегородских школ в MAX.