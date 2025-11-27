Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Экономика

Проверку возраста через MAX начали тестировать в нижегородских магазинах

27 ноября 2025 07:00 Экономика
Проверку возраста через MAX начали тестировать в нижегородских магазинах

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области проводится апробация внедрения сервиса национального мессенджера MAX "Цифровой ID", позволяющего подтвердить возраст покупателя при покупке товаров, имеющих возрастные ограничения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минцифры региона.

Новый инструмент позволит покупателям подтверждать совершеннолетие при покупке товаров с возрастными ограничениями без предъявления паспорта. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он сможет запросить QR-код, формируемый в приложении MAX с обязательной авторизацией на портале госуслуг. 

Данная форма подтверждения возраста тестируется уже более чем в 200 магазинах Нижегородской области.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, покупателю нужно создать в мессенджере "Цифровой ID", открыть одноименный раздел и нажать кнопку "Подтвердить возраст через MAX". После этого он может показать QR-код кассиру или отсканировать его на кассе самообслуживания. Продавец в свою очередь открывает приложение "Госуслуги", выбирает функцию "Госкан" и сканирует QR-код. Система подтверждает, достиг ли покупатель нужного возраста. Также возможна проверка с помощью ручного сканера на кассе.

Так как QR-код "Цифрового ID" обновляется каждые 30 секунд и защищён от копирования, то сделать скриншот невозможно, вместо изображения отобразится белый экран. Доступ к коду возможен только с устройства, на котором он был создан, и требует биометрической аутентификации — Face ID или отпечатка пальца.

Добавим, что недавно пилотный проект по проверке возраста через MAX стартовал в магазинах Удмуртии. 

Ранее также сообщалось, что Минстрой России планирует до конца года создать в MAX официальные домовые чаты. 

Теги:
Интернет Технологии Торговля
