Проверку возраста через MAX начали тестировать в нижегородских магазинах Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области проводится апробация внедрения сервиса национального мессенджера MAX "Цифровой ID", позволяющего подтвердить возраст покупателя при покупке товаров, имеющих возрастные ограничения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минцифры региона.

Новый инструмент позволит покупателям подтверждать совершеннолетие при покупке товаров с возрастными ограничениями без предъявления паспорта. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он сможет запросить QR-код, формируемый в приложении MAX с обязательной авторизацией на портале госуслуг.

Данная форма подтверждения возраста тестируется уже более чем в 200 магазинах Нижегородской области.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, покупателю нужно создать в мессенджере "Цифровой ID", открыть одноименный раздел и нажать кнопку "Подтвердить возраст через MAX". После этого он может показать QR-код кассиру или отсканировать его на кассе самообслуживания. Продавец в свою очередь открывает приложение "Госуслуги", выбирает функцию "Госкан" и сканирует QR-код. Система подтверждает, достиг ли покупатель нужного возраста. Также возможна проверка с помощью ручного сканера на кассе.

Так как QR-код "Цифрового ID" обновляется каждые 30 секунд и защищён от копирования, то сделать скриншот невозможно, вместо изображения отобразится белый экран. Доступ к коду возможен только с устройства, на котором он был создан, и требует биометрической аутентификации — Face ID или отпечатка пальца.

Добавим, что недавно пилотный проект по проверке возраста через MAX стартовал в магазинах Удмуртии.

Ранее также сообщалось, что Минстрой России планирует до конца года создать в MAX официальные домовые чаты.