Минстрой намерен до конца года зарегистрировать в MAX официальные домовые чаты Общество

До конца 2025 года в России планируется создание специальных официальных чатов для многоквартирных домов в мессенджере MAX. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации, передаёт 360.ru.

Министр подчеркнул важность активного внедрения мессенджера MAX в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что каждый многоквартирный дом должен организовать чат-бот и перевести туда всю информацию из иностранных мессенджеров. После этого чат должен получить официальный статус домового чата.

Ирек Файзуллин объяснил, что это необходимо для улучшения коммуникации между жильцами и управляющими компаниями, а также для повышения прозрачности и оперативности решения вопросов, связанных с ЖКУ.

Однако данная идея была воспринята скептически. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил РИА Новости, что для создания домовых чатов в каждом многоквартирном доме РФ с использованием мессенджера Max требуется изменить законодательство.

Сейчас правовой статус "домового чата" не закреплён, что создаёт неопределённость. Обычно их ведут управляющие компании, ТСЖ или советы домов, но без утвержденных правил. Для эффективности чатов нужно закрепить их правовой статус и определить ответственных. Это позволит систематизировать цифровизацию ЖКХ. Только чёткая правовая база обеспечит полноценное внедрение системы, подчеркнул Якубовский.