Общество

Прокуратура нашла почти 40 нарушений при ремонте Городецкого гидроузла

17 декабря 2025 09:36 Общество
Прокуратура нашла почти 40 нарушений при ремонте Городецкого гидроузла

Подрядная организация, занимающаяся реконструкцией судоходных шлюзов Городецкого гидроузла, привлечена к административной ответственности за многочисленные нарушения строительных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

На специальном совещании в Нижегородской транспортной прокуратуре были рассмотрены итоги проверки соблюдения законодательства при реализации государственного контракта. Участники встречи обсудили выявленные проблемы и нарушения, допущенные в ходе выполнения работ.

Как установили в ведомстве, в 2025 году подрядчик гидроузла и его представители неоднократно нарушали обязательные требования в сфере строительства. Всего было зафиксировано более 40 нарушений, включая несоблюдение законодательства о контрактной системе.

По инициативе прокуратуры, Ростехнадзор привлек к ответственности как саму организацию, так и должностное лицо, допустившее нарушения. Им назначены административные штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей по части 1 статьи 9.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Напомним, летом 2025 года на Городецком гидроузле случилась серьезная авария, повлекшая приостановку судоходства.

Сообщалось также, что использование Городецкого гидроузла в тестовом режиме планируют начать с 2026 года.

Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
