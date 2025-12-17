Прокуратура нашла почти 40 нарушений при ремонте Городецкого гидроузла

Подрядная организация, занимающаяся реконструкцией судоходных шлюзов Городецкого гидроузла, привлечена к административной ответственности за многочисленные нарушения строительных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
На специальном совещании в Нижегородской транспортной прокуратуре были рассмотрены итоги проверки соблюдения законодательства при реализации государственного контракта. Участники встречи обсудили выявленные проблемы и нарушения, допущенные в ходе выполнения работ.
Как установили в ведомстве, в 2025 году подрядчик гидроузла и его представители неоднократно нарушали обязательные требования в сфере строительства. Всего было зафиксировано более 40 нарушений, включая несоблюдение законодательства о контрактной системе.
По инициативе прокуратуры, Ростехнадзор привлек к ответственности как саму организацию, так и должностное лицо, допустившее нарушения. Им назначены административные штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей по части 1 статьи 9.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Напомним, летом 2025 года на Городецком гидроузле случилась серьезная авария, повлекшая приостановку судоходства.
Сообщалось также, что использование Городецкого гидроузла в тестовом режиме планируют начать с 2026 года.
