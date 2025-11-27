Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2025 10:49Прокуратура проверяет "РУМО" из-за многомиллионных долгов по зарплате
27 ноября 2025 10:27Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году
27 ноября 2025 10:26Специалисты Нижегородского кадрового центра повысили квалификацию для работы с участниками СВО
27 ноября 2025 07:00Проверку возраста через MAX начали тестировать в нижегородских магазинах
26 ноября 2025 18:52Правительство РФ с 2026 года начнёт планомерную борьбу с неуплатой налогов
26 ноября 2025 18:09Более 220 переговоров провели нижегородские и самарские предприятия во время бизнес-миссии в столице ПФО
26 ноября 2025 17:49Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол "Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса"
26 ноября 2025 15:58Сотрудникам нижегородского завода задерживают зарплату: что говорят власти
26 ноября 2025 15:54Более 85 млн рублей получат нижегородские предприятия на возмещение части затрат на оборудования
26 ноября 2025 15:49На 16% выросла выработка у нижегородского изготовителя алюминиевых деталей благодаря "Производительности труда"
Экономика

Прокуратура проверяет "РУМО" из-за многомиллионных долгов по зарплате

27 ноября 2025 10:49 Экономика
Прокуратура проверяет РУМО из-за многомиллионных долгов по зарплате

Фото: Александр Воложанин

Прокурорская проверка проводится в отношении АО "РУМО" в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что с августа 2025 года предприятие задолжало более 95 млн рублей 439 работникам. Ранее после вмешательства надзорных органов было погашено свыше 40 млн рублей долга.

Сейчас прокуратура принимает ряд мер, чтобы восстановить трудовые права заводских работников в полном объеме.

Ситуация на контроле регионального прокурора Андрея Травкина.

Тема с долгами по зарплате всплыла в социальных сетях. Нижегородцы обратились к властям с просьбой вмешаться. На их сообщения отреагировали представители областного минпромторга. По их информации, руководство завода собирается полностью погасить долги перед сотрудниками к концу 2025 года.

Напомним также, что председатель правления и совладелец АО "РУМО" Андрей Горшков находится в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Обвинения не касаются деятельности нижегородского завода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги Прокуратура РУМО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных