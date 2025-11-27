Прокуратура проверяет "РУМО" из-за многомиллионных долгов по зарплате Экономика

Прокурорская проверка проводится в отношении АО "РУМО" в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что с августа 2025 года предприятие задолжало более 95 млн рублей 439 работникам. Ранее после вмешательства надзорных органов было погашено свыше 40 млн рублей долга.

Сейчас прокуратура принимает ряд мер, чтобы восстановить трудовые права заводских работников в полном объеме.

Ситуация на контроле регионального прокурора Андрея Травкина.

Тема с долгами по зарплате всплыла в социальных сетях. Нижегородцы обратились к властям с просьбой вмешаться. На их сообщения отреагировали представители областного минпромторга. По их информации, руководство завода собирается полностью погасить долги перед сотрудниками к концу 2025 года.

Напомним также, что председатель правления и совладелец АО "РУМО" Андрей Горшков находится в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Обвинения не касаются деятельности нижегородского завода.