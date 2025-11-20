Проезд по обновленной полосе открыли на плотине Нижегородской ГЭС

Фото:
На плотине Нижегородской ГЭС открылась обновленная полоса движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров.
Чиновник отметил, что открытие полосы стало долгожданным этапом в реконструкции объекта. При этом почеркнул, что впереди предстоит ремонт второй полосы, поэтому отмены реверсивного движения пока не ожидается.
Напомним, капитальный ремонт переправы начался в 2023 году, а в январе 2024 года на мосту ГЭС запретили движение транспортных средств общей массой более 15 тонн.
Ранее сообщалось, что срок завершения реконструкции Городецкого гидроузла продлили на год.
