Проезд по обновленной полосе открыли на плотине Нижегородской ГЭС Общество

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

На плотине Нижегородской ГЭС открылась обновленная полоса движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров.

Чиновник отметил, что открытие полосы стало долгожданным этапом в реконструкции объекта. При этом почеркнул, что впереди предстоит ремонт второй полосы, поэтому отмены реверсивного движения пока не ожидается.

Напомним, капитальный ремонт переправы начался в 2023 году, а в январе 2024 года на мосту ГЭС запретили движение транспортных средств общей массой более 15 тонн.

Ранее сообщалось, что срок завершения реконструкции Городецкого гидроузла продлили на год.