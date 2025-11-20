Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

Проезд по обновленной полосе открыли на плотине Нижегородской ГЭС

20 ноября 2025 09:46 Общество
Проезд по обновленной полосе открыли на плотине Нижегородской ГЭС

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

На плотине Нижегородской ГЭС открылась обновленная полоса движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров. 

Чиновник отметил, что открытие полосы стало долгожданным этапом в реконструкции объекта. При этом почеркнул, что впереди предстоит ремонт второй полосы, поэтому отмены реверсивного движения пока не ожидается.

Напомним, капитальный ремонт переправы начался в 2023 году, а в январе 2024 года на мосту ГЭС запретили движение транспортных средств общей массой более 15 тонн.

Ранее сообщалось, что срок завершения реконструкции Городецкого гидроузла продлили на год. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

