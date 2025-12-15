Нижегородская прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в бизнес-сфере

  1. Политика
15 декабря 2025 15:26 Экономика
Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

За 2025 год прокуроры выявили свыше 4 тысяч нарушений в сфере бизнеса в Нижегородской области. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей региональной прокуратуры Антон Ермохин в ходе пресс-конференции 15 декабря, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Почти 300 виновных должностных лиц привлечены к административной ответственности, а около 1000 нормативных актов были пересмотрены после вмешательства прокуратуры.

Кроме того, за этот же период около 1000 должностных лиц получили дисциплинарные взыскания. По материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел, два из которых связаны с незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность.

В регионе активно пресекаются попытки нелегальной финансовой деятельности — автоломбарды, комиссионные магазины и другие схемы, подрывающие честный бизнес. Внедрена система быстрого реагирования на обращения предпринимателей, в том числе в формате видеосвязи, что позволяет оперативно решать проблемы.

По словам Антона Ермохина, жалоб на действия контролирующих органов практически нет — единичные обращения носят консультативный характер. Мораторий на проверки и акцент на профилактику позволяют устранять нарушения без остановки бизнес-процессов, при этом надзор сохраняется.

Прокуратура оперативно реагирует на любые попытки давления на бизнес — все случаи изъятия документов и имущества проверяются в течение суток.

Принятые меры уже дали результат: снизилось количество нарушений как со стороны проверяющих, так и предпринимателей.

Итоги проделанной работы также подвел уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Теги:
бизнес Прокуратура
