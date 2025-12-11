Прокуратура просит для экс-главы ГлавУКС Нижнего Новгорода 6 лет колонии

Бывшему гендиректору Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода ("ГлавУКС") Сергею Куклаеву могут дать шесть лет колонии-поселения. С таким ходатайством выступил государственный обвинитель, пишет "Ъ-Приволжье".
По версии следствия, в 2021-2022 годах Куклаев инициировал выплату 100 млн рублей за оборудование для детских садов, которое так и не было поставлено. В деле фигурируют семь эпизодов злоупотребления должностными полномочиями.
Обвиняемый признал вину в полном объеме. Его адвокаты заявили, что рассчитывают на "справедливое наказание".
Также прокурор учел предыдущую судимость Куклаева. В 2024 году его признали виновным в злоупотреблении полномочиями при благоустройстве парка "Швейцария".
Напомним, что летом 2025 года другой экс-гендиректор "ГлавУКС" - Сергей Шемчук - получил 10 лет колонии за многомиллионную взятку.
По просьбе НИА "Нижний Новгород" в СК объяснили рост числа взяток среди чиновников.
