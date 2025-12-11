Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 декабря 2025 12:59Прокуратура просит для экс-главы ГлавУКС Нижнего Новгорода 6 лет колонии
11 декабря 2025 11:48Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Дзержинске
11 декабря 2025 10:46Долги по зарплате нижегородским строителям обернулись уголовным делом
11 декабря 2025 09:47Менеджера газовой службы оправдали по делу о взрыве на улице Краснодонцев
10 декабря 2025 18:24Нижегородский СК объяснил рост числа взяток среди чиновников
10 декабря 2025 17:17Средняя взятка в Нижегородской области составила 228 000 рублей
10 декабря 2025 15:12Нижегородская полиция начала проверку из-за возможной кражи в "Буревестнике"
10 декабря 2025 14:15Более 220 бутылок алкоголя изъяли в ходе рейдов в Нижегородской области
10 декабря 2025 12:59Жительница Балахны потеряла более 3 млн рублей на фейковых инвестициях
10 декабря 2025 12:00Бастрыкин запросил новый доклад о травмировании нижегородского школьника
Происшествия

Прокуратура просит для экс-главы ГлавУКС Нижнего Новгорода 6 лет колонии

11 декабря 2025 12:59 Происшествия
Прокуратура просит для экс-главы ГлавУКС Нижнего Новгорода 6 лет колонии

Бывшему гендиректору Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода ("ГлавУКС") Сергею Куклаеву могут дать шесть лет колонии-поселения. С таким ходатайством выступил государственный обвинитель, пишет "Ъ-Приволжье". 

По версии следствия, в 2021-2022 годах Куклаев инициировал выплату 100 млн рублей за оборудование для детских садов, которое так и не было поставлено. В деле фигурируют семь эпизодов злоупотребления должностными полномочиями.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Его адвокаты заявили, что рассчитывают на "справедливое наказание".

Также прокурор учел предыдущую судимость Куклаева. В 2024 году его признали виновным в злоупотреблении полномочиями при благоустройстве парка "Швейцария".

Напомним, что летом 2025 года другой экс-гендиректор "ГлавУКС" - Сергей Шемчук - получил 10 лет колонии за многомиллионную взятку. 

По просьбе НИА "Нижний Новгород" в СК объяснили рост числа взяток среди чиновников.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Превышение полномочий Приговор Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 17:17Средняя взятка в Нижегородской области составила 228 000 рублей
10 декабря 2025 16:54Число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло в 4 раза
05 декабря 2025 12:29Нижегородского вице-мэра Егорова отправили под домашний арест до 2 февраля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных