Общество

Нижегородский вытрезвитель принял почти 380 человек за год

17 декабря 2025 11:49 Общество
Нижегородский вытрезвитель принял почти 380 человек за год

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Отделение естественного вытрезвления, функционирующее при Областном центре социально-трудовой реабилитации граждан в Нижегородской области, за 2025 год оказало помощь 376 гражданам. Такие данные НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Из общего числа поступивших 297 человек уже находились в учреждениях временного проживания или ночного пребывания. Остальные 79 были доставлены в вытрезвитель сотрудниками полиции.

В ведомстве подчеркнули, что отделение работает круглосуточно и принимает людей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Основная задача учреждения — оказание своевременной помощи и обеспечение условий для безопасного и естественного вытрезвления.

Напомним, что почти 11 тысяч пьяных водителей задержали в Нижегородской области в 2025 году.

В сентябре нетрезвый водитель протаранил забор в Нижнем Новгороде, уходя от преследования полиции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Здравоохранение Социальная сфера
