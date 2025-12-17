Нижегородский вытрезвитель принял почти 380 человек за год Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Отделение естественного вытрезвления, функционирующее при Областном центре социально-трудовой реабилитации граждан в Нижегородской области, за 2025 год оказало помощь 376 гражданам. Такие данные НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Из общего числа поступивших 297 человек уже находились в учреждениях временного проживания или ночного пребывания. Остальные 79 были доставлены в вытрезвитель сотрудниками полиции.

В ведомстве подчеркнули, что отделение работает круглосуточно и принимает людей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Основная задача учреждения — оказание своевременной помощи и обеспечение условий для безопасного и естественного вытрезвления.

Напомним, что почти 11 тысяч пьяных водителей задержали в Нижегородской области в 2025 году.

В сентябре нетрезвый водитель протаранил забор в Нижнем Новгороде, уходя от преследования полиции.