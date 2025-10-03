Пьяный мужчина с винтовкой напугал прохожих в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские задержали подозрительного мужчину с пневматической винтовкой в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 3 октября в отдел поступил сигнал от очевидцев. Они рассказали, что видели неадекватного мужчину с оружием на улице Чаадаева.

На вызов оперативно выехали сотрудники Московского и Сормовского отделов. Подозреваемого задержали на улице Коновалова.

По данным полиции, это 42-летний мужчина. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили предмет, похожий на оружие, а также бронежилет.

Задержанного доставили в ОП № 8 УМВД России по Н. Новгороду. Сейчас проверяют обстоятельства и причины его поступка.