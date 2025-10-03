Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Происшествия

Пьяный мужчина с винтовкой напугал прохожих в Нижнем Новгороде

03 октября 2025 17:12 Происшествия
Пьяный мужчина с винтовкой напугал прохожих в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские задержали подозрительного мужчину с пневматической винтовкой в Нижнем Новгороде. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 3 октября в отдел поступил сигнал от очевидцев. Они рассказали, что видели неадекватного мужчину с оружием на улице Чаадаева. 

На вызов оперативно выехали сотрудники Московского и Сормовского отделов. Подозреваемого задержали на улице Коновалова. 

По данным полиции, это 42-летний мужчина. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили предмет, похожий на оружие, а также бронежилет.

Задержанного доставили в ОП № 8 УМВД России по Н. Новгороду. Сейчас проверяют обстоятельства и причины его поступка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Московский район Оружие Полиция
