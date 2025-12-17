В России ввели запрет на продажу вейпов и табака на остановках Экономика

Фото: Максим Герасимов

В России был принят закон, запрещающий продажу табачных изделий и вейпов на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил Вячеслав Володин, передаёт 360.ru.

Володин отметил, что продажа таких товаров в местах массового скопления людей не только делает их более доступными для населения, но и повышает риск воздействия вторичного табачного дыма на окружающих. Он подчеркнул, что это решение направлено на охрану здоровья граждан.

Согласно новому закону, запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции распространяется не только на остановки общественного транспорта, но и на железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, а также станции метро.

Напомним, именно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой запретить продажу вейпов в регионе. Данную идею поддержал президент Владимир Путин. Также глава государства положительно отреагировал на предложение полного запрета вейпов в России.

Нижегородское Законодательное собрание предложило провести эксперимент по ограничению продажи вейпов и других электронных устройств для курения с 1 марта 2026 года и до конца 2030 года, а также ввести административную и уголовную ответственность за розничную и дистанционную торговлю ЭСДН.

В начале декабря поправки о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму. В качестве эксперимента, ограничение предложили ввести только Нижегородской области.