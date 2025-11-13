Уголовную ответственность за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области Общество

Фото: Максим Герасимов

На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть законопроект о введении лицензирования деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией. Об этом сообщил депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич.

По его словам, за нарушение новых требований будет предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Станкевич отметил, что в ходе заседания комитета по экономической политике, где обсуждался данный законопроект, он поднял вопрос о выполнении поручения президента России, данного 22 августа по итогам встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Речь идёт о предоставлении регионам права вводить полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них.

Как сообщил депутат, представитель Минфина, курирующий позицию правительства РФ по данному законопроекту, заявил, что ко второму чтению документа планируется подготовить поправки, которые позволят реализовать поручение главы государства. Также инициативу о передаче полномочий регионам поддерживают комитеты Госдумы по охране здоровья и по молодёжной политике.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой запретить продажу вейпов в регионе. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Саров. Позже глава государства также положительно высказался о возможности полного запрета вейпов в стране.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируется проведение пилотного проекта по полному запрету продажи вейпов.