Штрафы за продажу вейпов хотят ввести в Нижегородской области

08 ноября 2025 10:25 Общество
Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области рассматривается законопроект, который предусматривает полный запрет на розничную и дистанционную торговлю вейпами и других электронных устройств для курения. Документ, разработанный Законодательным собранием региона, сейчас проходит этап оценки регулирующего воздействия.

Согласно проекту, за торговлю такой продукцией будет предусмотрена административная ответственность. Под запрет попадут электронные устройства для курения, системы нагревания табака, а также жидкости для вейпов. Также ограничение коснется и бестабачных смесей для нагревания.

На данный момент за нарушение ограничений в сфере табачной торговли предусмотрены штрафы: для физлиц— до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 120 тысяч рублей.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года. 

Напомним, Глеб Никитин выступил с инициативой ввести запрет на продажу вейпов в регионе. Это предложение поддержал и глава государства Владимир Путин во время рабочей поездки в Саров. Позже он также положительно высказался о возможности полного запрета вейпов в стране.

Ранее сообщалось, что эксперимент по ограничению продажи вейпов планируют провести в Нижегородской области в 2026 году.

