Эксперимент по запрету вейпов хотят провести в Нижегородской области

Эксперимент по ограничению продажи вейпов и других электронных устройств для курения планируют провести в Нижегородской области. Проект постановления подготовил комитет по экономике регионального Законодательного собрания.
Если инициативу одобрят, то эксперимент стартует 1 марта 2026 года и продлится до конца 2030 года.
"В целях реализации мер по снижению масштабов потребления табачной и никотинсодержащей продукции населением провести эксперимент по ограничению на территориях субъектов Российской Федерации розничной продажи электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, бестабачных смесей для нагревания", - указано в документе.
При этом регионам, участвующим в эксперименте, разрешат вводить дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета на продажу всей подобной продукции.
Напомним, губернатор Глеб Никитин выступил с инициативой ввести запрет на продажу вейпов в регионе. Это предложение поддержал и глава государства Владимир Путин во время рабочей поездки в Саров.
Нижегородская область станет первым регионом в стране, где начнет действовать подобный запрет в рамках пилотного проекта.
Ранее нижегородцам рассказали, как правильно утилизировать вейпы.
