Общество

Эксперимент по запрету вейпов хотят провести в Нижегородской области

23 октября 2025 14:47 Общество
Эксперимент по запрету вейпов хотят провести в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

Эксперимент по ограничению продажи вейпов и других электронных устройств для курения планируют провести в Нижегородской области. Проект постановления подготовил комитет по экономике регионального Законодательного собрания.

Если инициативу одобрят, то эксперимент стартует 1 марта 2026 года и продлится до конца 2030 года.

"В целях реализации мер по снижению масштабов потребления табачной и никотинсодержащей продукции населением провести эксперимент по ограничению на территориях субъектов Российской Федерации розничной продажи электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, бестабачных смесей для нагревания", - указано в документе.

При этом регионам, участвующим в эксперименте, разрешат вводить дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета на продажу всей подобной продукции.

Напомним, губернатор Глеб Никитин выступил с инициативой ввести запрет на продажу вейпов в регионе. Это предложение поддержал и глава государства Владимир Путин во время рабочей поездки в Саров.

Нижегородская область станет первым регионом в стране, где начнет действовать подобный запрет в рамках пилотного проекта.

Ранее нижегородцам рассказали, как правильно утилизировать вейпы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Законодательное собрание Здоровье Курение
