Минздрав начал проверку после сообщений о давлении на врачей в Кстовской ЦРБ

В нижегородском минздраве отреагировали на информацию о возможном принуждении медиков к увольнению в Кстовской центральной районной больнице. Поводом стали сообщения в соцсетях о давлении на сотрудников со стороны бывшего замглавы нижегородской полиции Сергея Китаева, который сейчас руководит контрактной службой больницы.

Он якобы пытался заставить врачей уволиться "по собственному желанию", угрожая уголовным преследованием. Конфликт, по словам работников, начался после того, как они заметили возможные нарушения в работе Китаева. После этого, по их словам, начались угрозы и попытки вынудить написать заявления об уходе.

В минздраве НИА "Нижний Новгород" сообщили, что уже начали проверку по фактам, изложенным в сообщениях. Ведомство подчеркнуло, что любые формы давления на медицинский персонал недопустимы.

"Подчеркиваем недопустимость каких-либо форм давления на медицинский персонал. Основой для принятия кадровых решений могут быть исключительно объективные показатели работы сотрудников", — отметили в министерстве.

Ситуация с кадрами в Кстовской ЦРБ на контроле ведомства.

