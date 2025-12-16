Нижегородцы разработали протокол для сообщения пациентам плохих новостей

Фото:
Приволжский исследовательский медицинский университет представил первый в России коммуникативный протокол, предназначенный для этичного и безопасного сообщения пациентам и их близким неблагоприятных медицинских новостей. Разработка получила название "ВНИМАНИЕ". Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Протокол создан сотрудниками кафедры общей и клинической психологии ПИМУ в ответ на потребности практикующих врачей. Проведенное вузом исследование с участием 260 медиков показало, что 96% медицинских учреждений не используют стандартизированные подходы в подобных ситуациях, а 72,5% респондентов поддержали идею создания отечественного алгоритма. При этом 59,8% врачей испытывают сильный стресс, сообщая плохие новости.
Методика "ВНИМАНИЕ" представляет собой мнемоническую схему из восьми этапов:
В – Внешние условия (обеспечение безопасности врача),
Н – Наполнение (подготовка среды и пациента),
И – Информация (оценка знаний пациента),
М – Мотивация (выяснение потребности в информации),
А – Адресация (сообщение с учетом контекста),
Н – Непосредственное отреагирование (эмпатия и поддержка),
И – Итог (совместное планирование действий),
Е – Единение (забота о состоянии самого врача).
В вузе отметили, что в отличие от зарубежных аналогов российский протокол делает акцент на психологической безопасности врача, что позволяет снизить риск профессионального выгорания.
По словам одного из авторов методики, доцента кафедры общей и клинической психологии ПИМУ Марии Халак, протокол превращает один из самых сложных моментов в практике врача в структурированный, этичный и психологически безопасный процесс. "Он дает врачу опору и уверенность, а пациенту — ясность и поддержку в трудную минуту", - сказала психолог.
Первые отзывы от медицинского сообщества подтверждают востребованность нового инструмента: 75% врачей считают его полезным, а 76,5% готовы применять в своей практике. Особенно отмечаются четкая структура, внимание к безопасности и повышение доверия со стороны пациентов.
Протокол уже был представлен на ключевых профессиональных мероприятиях, включая съезд РОСОМЕД-2025 и Всероссийскую конференцию в Общественной палате РФ. Также начато проведение обучающих тренингов и мониторинг внедрения методики в клиниках.
Ранее сообщалось, что в больнице скорой медицинской помощи Дзержинска запущен пилотный проект по СМС-оповещению родственников пациентов реанимации о состоянии больных.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+