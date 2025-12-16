Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Наука

Нижегородцы разработали протокол для сообщения пациентам плохих новостей

16 декабря 2025 15:43 Наука
Нижегородцы разработали протокол для сообщения пациентам плохих новостей

Фото: сгенерировано нейросетью

Приволжский исследовательский медицинский университет представил первый в России коммуникативный протокол, предназначенный для этичного и безопасного сообщения пациентам и их близким неблагоприятных медицинских новостей. Разработка получила название "ВНИМАНИЕ". Об этом сообщила пресс-служба вуза. 

Протокол создан сотрудниками кафедры общей и клинической психологии ПИМУ в ответ на потребности практикующих врачей. Проведенное вузом исследование с участием 260 медиков показало, что 96% медицинских учреждений не используют стандартизированные подходы в подобных ситуациях, а 72,5% респондентов поддержали идею создания отечественного алгоритма. При этом 59,8% врачей испытывают сильный стресс, сообщая плохие новости.

Методика "ВНИМАНИЕ" представляет собой мнемоническую схему из восьми этапов:

В – Внешние условия (обеспечение безопасности врача),  
Н – Наполнение (подготовка среды и пациента),  
И – Информация (оценка знаний пациента),  
М – Мотивация (выяснение потребности в информации),  
А – Адресация (сообщение с учетом контекста),  
Н – Непосредственное отреагирование (эмпатия и поддержка),  
И – Итог (совместное планирование действий),  
Е – Единение (забота о состоянии самого врача).

В вузе отметили, что в отличие от зарубежных аналогов российский протокол делает акцент на психологической безопасности врача, что позволяет снизить риск профессионального выгорания.

По словам одного из авторов методики, доцента кафедры общей и клинической психологии ПИМУ Марии Халак, протокол превращает один из самых сложных моментов в практике врача в структурированный, этичный и психологически безопасный процесс. "Он дает врачу опору и уверенность, а пациенту — ясность и поддержку в трудную минуту", - сказала психолог.

Первые отзывы от медицинского сообщества подтверждают востребованность нового инструмента: 75% врачей считают его полезным, а 76,5% готовы применять в своей практике. Особенно отмечаются четкая структура, внимание к безопасности и повышение доверия со стороны пациентов.

Протокол уже был представлен на ключевых профессиональных мероприятиях, включая съезд РОСОМЕД-2025 и Всероссийскую конференцию в Общественной палате РФ. Также начато проведение обучающих тренингов и мониторинг внедрения методики в клиниках.

Ранее сообщалось, что в больнице скорой медицинской помощи Дзержинска запущен пилотный проект по СМС-оповещению родственников пациентов реанимации о состоянии больных. 

Здравоохранение ПИМУ психология
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных