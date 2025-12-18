Лидерство Нижегородской области в развитии науки и технологий глазами экспертов Общество

В национальном рейтинге научно-технологического развития (НТР) Нижегородская область поднялась на четвертое место. В сравнении с прошлым годом регион улучшил свое положение в рейтинге на две позиции. В настоящий момент ТОП-5 рейтинга выглядит следующим образом: Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Московская область.

Представляя свежий рейтинг, глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что рейтинг ведется по поручению президента Владимира Путина, формируется на основе 40 показателей и "направлен на стимулирование развития сферы исследований и разработок в субъектах России".

"Четвертое место в рейтинге НТР — это объективное признание нашей стратегии развития. Мы целенаправленно выстраиваем связь между фундаментальной наукой, прикладными разработками и реальным производством. Наша задача — не только сохранить эти позиции, но и наращивать конкурентные преимущества, делая область еще более привлекательной как для наукоемкого бизнеса, так и для ученых", — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Развитие науки и технологий – это сложная задача, решение которой возможно только на национальном уровне. Однако регионы тоже могут играть заметную роль в этом процессе. Мы предложили экспертам дать ответ на вопрос: "что регионы могут и должны сделать в первую очередь для обеспечения научно‑технического развития?"

Андрей Чугунов, журналист:

"Нижегородская область демонстрирует поступательное движение к вершинам ежегодного национального рейтинга научно-технологического развития. Правда, чем выше, тем сложнее сделать очередной шаг. Если предыдущий года она "перескочила" через три места (с девятого на шестое, то нынче скачок менее заметный (с шестого на четвертое), но не менее существенный, поскольку обеспечен он последовательной работой. Как говорит Глеб Никитин, регион "целенаправленно выстраивает связь между фундаментальной наукой, прикладными разработками и реальным производством". Можно сказать, что в области создана трехуровневая экосистема научно-технологического развития, включающая налаживание кооперационных связей "вуз—НИИ—индустрия", создание площадок для наукоёмкого бизнеса, меры по удержанию и привлечению исследователей. "Управляемая стыковка" науки с производством и ориентация на достижение KPI рейтинга (а это 40 показателей) и дали достигнутый результат".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Нет сомнения в том, что научно-техническое развитие страны – это комплексная и долгосрочная стратегия конкурентоспособности и достижению результатов здесь может содействовать синергетический подход. Поэтому в реализации этой задачи регионы играют особую роль. Региональные власти имеют значительные рычаги влияния, которые могут способствовать созданию локальной научно-технической экосистемы и/или обеспечить ее эффективное функционирование. Наиболее значимую роль в научно-техническом развитии играет современная научно-исследовательская инфраструктура. В этой сфере множество подзадач от оборудования и переоснащения старых до создания новых лабораторий и центров. Одновременно с этим важно создание комфортной среды для жизни и работы ученых и разработчиков. В Нижегородской области это хорошо понимают. В целом, структуры власти могут выступать в качестве координатора, связывающего науку и бизнес".

Михаил Рыхтик, доктор политических наук, профессор РАН, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. М.И. Лобачевского, профессор РУДН им. П. Лумумбы:

"Лидерство Нижегородской области в рейтинге научно-технологического развития России - заслуженное признание достижений нижегородской науки. В последнее время региональными властями многое сделано, чтобы область стала более привлекательной для наукоемкого бизнеса и ученых. Представляется, что наиболее трудной задачей в среднесрочной перспективе будет наполнить конкретным содержанием проект ИТ-кампуса, который должен будет пройти ребрендинг и стать "университетом". Быстрее это можно сделать, если стать частью успешного университета, что позволит придать классическому образовательному институту новый импульс. Важно также учитывать значимость гуманитарной составляющей научно-технологического развития, ибо образование это не только и не столько знание и профессия, но и мировоззрение".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Есть такое понятие: профессиональная деформация. Ничего не могу с собой поделать. Вместо того, чтобы просто порадоваться бесспорно заслуженному Нижегородской областью четвертому месту в национальном рейтинге научно-технического развития, невольно задаюсь вопросами. Всегда скептически относился к любым рейтингам. Кто их составляет? В чьих интересах? Какие критерии положены в основу составления рейтинга? Насколько объективны их показатели? Насколько сопоставимы регионы по тому или иному критерию? В общем, вопросов действительно много и, прежде чем радоваться тому или иному месту в том или ином рейтинге, нужно разобраться что и к чему. Важно отметить следующее: судя по цифрам, в затылок Нижегородской области буквально дышит наш извечный соперник – Новосибирская область, отставая от нас лишь на несколько сотых балла".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Как показали последние несколько лет – развитие науки и технологий, а главное их быстрое внедрение и реализация в жизнь, имеет первостепенное значение для страны: ее безопасности и полноценного участия в международном обмене. Российские регионы играют в этом процессе важную роль: федеральный центр задает импульс, рамки, а на местах знания превращаются в конкретные технологии и продукты. В национальном рейтинге научно-технологического развития (НТР) Нижегородская область поднялась на четвертое место и это, как мне представляется, результат двух планомерных действий. Во-первых, в нашем регионе выстроена успешная система взаимодействий научно-исследовательской сферы, высокотехнологичного бизнеса и органов власти. И второе, на чем был сделан фокус внимания – это люди, то есть кадры, без которых невозможно развитие. Нижегородская область, используя все возможности предоставляемые федеральным центром, в том числе и национальные проекты, добавляет собственные программы поддержки молодых и перспективных ученых (инфраструктура, доступное жилье и др.)".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".