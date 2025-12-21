Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

21 декабря 2025 10:08 Общество
Стало известно, когда трамвайный маршрут №417 продлят до Московского вокзала

Полноценный запуск трамвайного маршрута №417 в Нижнем Новгороде запланирован на конец 2026 года. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона, отвечая на вопрос жительницы города в социальной сети.

Нижегородка Юлия поинтересовалась, когда трамвай начнёт курсировать до Московского вокзала. Представители ЦРТС пояснили, что реализация проекта будет проходить поэтапно.

На первом этапе движение откроется на участке от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова. После этого начнутся строительные и пусконаладочные работы на отрезке от улицы Игарской до Северной проходной.

Ранее сообщалось, что трамвай № 417 начал курсировать в Нижнем Новгороде между остановками "52 квартал" и "Улица Игарская".

Напомним также, что трамваи №2 в Нижнем Новгороде продолжат движение до площади Лядова.

