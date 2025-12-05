Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году Общество

Фото: Кира Мишина

129 трамваев "МиНиН" поставлено в Нижний Новгород при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Из них 92 уже работают на линиях.

Напомним, в рамках масштабной модернизации в городе планируют полностью заменить 170 трамваев, обновить почти 150 километров рельсов и реконструировать 15 тяговых подстанций. Работы идут по принципу "от рельсов до остановок" — меняется всё, что связано с трамвайным движением.

На реализацию проекта ВЭБ.РФ выделил 8,65 млрд рублей льготного финансирования, включая 1,1 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Общий объём участия ВЭБа в нижегородском проекте — 32,1 млрд рублей.

Отдельный транш на 900 млн рублей направили подрядчику на оплату уже поставленных трамваев и выполненных строительных работ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что до начала модернизации износ трамвайной сети превышал 80%. По его словам, обновление транспорта — это не только про комфорт и безопасность, но и про доступность для маломобильных горожан, снижение шума и улучшение городской среды.

В свою очередь исполнительный директор направления инвестиционного финансирования городского электротранспорта ВЭБ.РФ Валерий Снежко сказал, что Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году.

Кроме технической части, в городе реализуется и социокультурный проект "Первое трамвайное медиа". Он посвящён историям и воспоминаниям горожан о трамваях, которые стали частью жизни нескольких поколений.

Ранее сообщалось, что в Нижний Новгород поставили еще 50 новых низкопольных автобусов.