Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Украшенные к Новому году трамваи запустили в Нижнем Новгороде

15 декабря 2025 13:16
Украшенные к Новому году трамваи запустили в Нижнем Новгороде

Фото: ООО "Экологические проекты"

С 14 декабря в Нижнем Новгороде начали курсировать украшенные к празднику трамваи, сообщили в ООО "Экологические проекты".

Специально к Новому году вагоны украсили сверкающими гирляндами снаружи и праздничным декором внутри. Пассажиров сопровождают любимые новогодние мелодии, а водители временно перевоплотились в Дедов Морозов, чтобы создать по-настоящему сказочную атмосферу.

Акция проводится уже восьмой год подряд при поддержке радиостанции "Ретро FM". В этом году к маршрутам с праздничными трамваями впервые присоединился маршрут № 5, проходящий через Советский и Приокский районы.

"Мы рады, что за годы проведения акция стала доброй традицией и полюбилась как нижегородцам, так и гостям города. Уверены, что наши яркие трамваи подарят горожанам немного радости и ощущение новогоднего волшебства", – подчеркнули в компании.

Идея запускать украшенные трамваи в преддверии праздников появилась в 2018 году и с тех пор неизменно вызывает положительный отклик у горожан.

Праздничные трамваи будут курсировать во второй половине дня по маршрутам № 5, 6, 7 и 8, охватывая как нагорную, так и заречную части города. Акция продлится до Старого Нового года.

Стоимость проезда в новогодних трамваях не отличается от обычной, также действуют все виды проездных билетов.

Ранее стала известна программа новогодних мероприятий (0+) в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новый год Трамвай
