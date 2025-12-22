В России вновь заработала горячая линия Деда Мороза и его помощников

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком Контакт-центр» при поддержке Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга запустил горячую линию главного волшебника страны и его цифровых помощников. Единственная официальная линия связи с тематическим парком «Дед Мороз» в Вологодской области открывается уже в четвертый раз. Бесплатный номер 8 800 101-10-42 будет работать до 31 декабря.

По телефону дети могут рассказать Снегурочке о том, какие подарки они хотели бы получить на Новый год, а также оставить пожелания Деду Морозу и разгадать зимние загадки. Горячая линия стала продолжением проекта «Письмо Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга», в рамках которого в более чем 100 городах России установлены фирменные ящики для писем Деду Морозу и впервые заработала функция «Написать Деду Морозу онлайн».

Цифровые помощники Деда Мороза работают круглосуточно, за первые три года работы горячей линии было обработано свыше 320 тыс. звонков от детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга:

«Совсем скоро мы встретим Новый 2026 год — время чудес, добрых слов и заветных желаний. Каждый год в мой дом в Великом Устюге, в сказочное сердце Вологодчины, приходят тысячи писем и открыток, звонков и тёплых слов со всей страны. Вместе с моими верными помощниками — Снегурочкой и Снеговичками — мы обязательно всё прочитаем и внимательно выслушаем каждого. Я верю: если мечта искренняя, она обязательно найдёт дорогу к исполнению. Пусть этот Новый год принесёт в каждый дом радость, тепло и настоящее волшебство».

Звонки принимают голосовые роботы-помощники, разработанные «Ростелеком Контакт-центром». Они способны распознавать речь даже самых маленьких детей, понимать запросы и вести естественные диалоги. Речевая аналитика помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:

«Горячая линия Деда Мороза, которую мы открываем в четвертый раз, уже стала доброй новогодней традицией. Мы знаем, что дети с нетерпением ждут праздника, возможности помечтать и загадать желания. Поэтому мы с особой ответственностью относимся к подготовке, обучаем цифровых помощников, готовим сценарии и загадки. Для того, чтобы звонок стал для ребенка действительно волшебным, мы используем передовые разработки и достижения “Ростелеком Контакт-центра”: большие языковые модели, речевую аналитику и инструменты на основе искусственного интеллекта».

0+