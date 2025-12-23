Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Новости

Нижегородский филиал "Т Плюс" перешел на усиленный режим работы из-за похолодания

23 декабря 2025 13:04
Нижегородский филиал Т Плюс перешел на усиленный режим работы из-за похолодания

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» усилили контроль за работой станций и тепловых сетей в связи с резким похолоданием. 

По прогнозу в течение дня 23 декабря температура наружного воздуха в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске может опуститься до минус 20 градусов Цельсия. При этом в соответствии с температурными графиками температура сетевой воды будет увеличена до 100 и более градусов, причём в тепловой сети она циркулирует под высоким давлением. В таких условиях любые возможные инциденты на тепловых сетях представляют особую опасность. 

В связи с этим энергетики просят жителей быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности вблизи трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов, котельных, тепловых камер:

● Не наступайте на крышки люков. Ни в коем случае не открывайте люки и не пытайтесь проникнуть внутрь тепловых камер.
● Не пытайтесь проехать или пройти через места парения или парящие лужи.
● Будьте внимательны вблизи ограждений мест производства ремонтных работ, не заходите за ограждения. 
● Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей. 
● Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами и другими теплосетевыми объектами; предупреждайте находящихся вблизи них детей и подростков об опасности для их жизни и здоровья. 
● При возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячей воды не пытайтесь сами устранять повреждения. Немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб.
● Обнаружив незакрытые или повреждённые люки тепловых камер, колодцев, сильное парение из них, выход горячей воды на поверхность, проседание грунта либо обрушение дорожного покрытия, а также факты проникновения посторонних лиц в тепловые камеры, немедленно сообщите:

– в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;
– в Кстовском районе – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 2-48-41.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

