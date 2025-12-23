Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 декабря 2025 16:18Роструд проверит гибель мужчины при пожаре на плавкране на Бору
23 декабря 2025 16:00Один человек погиб при пожаре на плавкране в Борском округе
23 декабря 2025 15:26Опубликованы кадры тушения пожара на плавкране у Борского моста
23 декабря 2025 14:29МЧС: плавкран горит на 100 кв. метрах у Борского моста
23 декабря 2025 14:19Прокуратура озвучила подробности крупного пожара около Борского моста
23 декабря 2025 14:08Баржа полыхает около Борского моста: очевидцы слышали взрыв
23 декабря 2025 13:59Менеджера по туризму с килограммом наркотика поймали в нижегородском лесу
23 декабря 2025 12:21Провалившегося под лед рыбака спасли на озере в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 18:37Мужчина убил бывшую начальницу в Дзержинске
22 декабря 2025 16:42Нижегородец собирался устроить взрыв в жилом доме
Происшествия

Опубликованы кадры тушения пожара на плавкране у Борского моста

23 декабря 2025 15:26 Происшествия
Опубликованы кадры тушения пожара на плавкране у Борского моста

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС Нижегородской области опубликовали кадры с места пожара, произошедшего на плавкране возле Борского моста 23 декабря.

Напомним, возгорание произошло на плавучем судне, принадлежащем ООО "Борская судоремонтная компания".

Пожар был классифицирован по второму рангу сложности. Огонь охватил около 100 кв. метров.

Существовала реальная угроза распространения пламени на соседнее судно. Для борьбы с огнем были задействованы 48 человек личного состава и 15 единиц техники.

Как сообщили ранее в Приволжской транспортной прокуратуре, по предварительным данным, возгорание произошло во время проведения работ. Точный характер этих работ пока не уточняется. В настоящее время проводится проверка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Судоходство
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 08:24Смертельный пожар произошел на Автозаводе утром 22 декабря
21 декабря 2025 15:42Жилой дом и часть двора сгорели ночью в Балахне
21 декабря 2025 09:00Дачный дом сгорел под Богородском: погиб человек
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных