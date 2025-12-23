Опубликованы кадры тушения пожара на плавкране у Борского моста

Фото:
Сотрудники МЧС Нижегородской области опубликовали кадры с места пожара, произошедшего на плавкране возле Борского моста 23 декабря.
Напомним, возгорание произошло на плавучем судне, принадлежащем ООО "Борская судоремонтная компания".
Пожар был классифицирован по второму рангу сложности. Огонь охватил около 100 кв. метров.
Существовала реальная угроза распространения пламени на соседнее судно. Для борьбы с огнем были задействованы 48 человек личного состава и 15 единиц техники.
Как сообщили ранее в Приволжской транспортной прокуратуре, по предварительным данным, возгорание произошло во время проведения работ. Точный характер этих работ пока не уточняется. В настоящее время проводится проверка.
