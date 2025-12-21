Дачный дом сгорел под Богородском: погиб человек Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В селе Спирино, расположенном в Богородском округе Нижегородской области, произошёл пожар, в результате которого полностью сгорел дачный дом площадью 12 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области, во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Личность человека пока не установлена, соответствующие процедуры сейчас проводятся.

Для ликвидации возгорания и последствий происшествия были привлечены 4 пожарные машины и 12 сотрудников экстренных служб.

Причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС. Расследование продолжается.

