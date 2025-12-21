Дачный дом сгорел под Богородском: погиб человек

Фото:
В селе Спирино, расположенном в Богородском округе Нижегородской области, произошёл пожар, в результате которого полностью сгорел дачный дом площадью 12 квадратных метров.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области, во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Личность человека пока не установлена, соответствующие процедуры сейчас проводятся.
Для ликвидации возгорания и последствий происшествия были привлечены 4 пожарные машины и 12 сотрудников экстренных служб.
Причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что автосервис сгорел в Щербинках. А на промплощадке ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске во время ремонтных работ загорелось оборудование.
