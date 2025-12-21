Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 декабря 2025 15:42Жилой дом и часть двора сгорели ночью в Балахне
21 декабря 2025 11:20Автомобиль перевернулся и упал в пруд около Выксы
21 декабря 2025 09:00Дачный дом сгорел под Богородском: погиб человек
20 декабря 2025 12:52Нижегородка погибла под колесами двух автомобилей в Павловском районе
20 декабря 2025 09:32Бастрыкин вновь заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике
19 декабря 2025 19:51Следователи задержали брата экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
19 декабря 2025 18:4619-летнего кстовчанина осудили на 6 лет за смертельное ДТП с подростками
19 декабря 2025 15:37Конфликт двух архитекторов в Нижнем Новгороде обернулся госпитализацией
19 декабря 2025 13:40Toyota влетела в "ГАЗель" на проспекте Гагарина: водитель в больнице
19 декабря 2025 12:43Нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию 10 мигрантов
Происшествия

Жилой дом и часть двора сгорели ночью в Балахне

21 декабря 2025 15:42 Происшествия
Жилой дом и часть двора сгорели ночью в Балахне

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС ликвидировали масштабное возгорание в городе Балахна Нижегородской области. Инцидент произошёл в ночное время на улице Придорожной.

Огонь охватил жилой дом, распространившись на площадь около 200 квадратных метров. В результате пожара полностью выгорел мансардный этаж, серьёзно повреждена внутренняя отделка здания. Также сгорела одна надворная постройка, вторая — частично.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Для борьбы с огнём были привлечены 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 6 единиц техники. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени.

По предварительным данным, причиной возгорания стал конструктивный недостаток и нарушение при изготовлении электрооборудования. Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось о гибели человека на пожаре в селе Спирино Богородского района.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
17 декабря 2025 11:08Автосервис полыхает на 450 кв. метрах в Щербинках
11 декабря 2025 14:28Двое детей получили ожоги на пожаре в Дальнеконстантиновском районе
08 декабря 2025 13:59Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных