Жилой дом и часть двора сгорели ночью в Балахне

Сотрудники МЧС ликвидировали масштабное возгорание в городе Балахна Нижегородской области. Инцидент произошёл в ночное время на улице Придорожной.
Огонь охватил жилой дом, распространившись на площадь около 200 квадратных метров. В результате пожара полностью выгорел мансардный этаж, серьёзно повреждена внутренняя отделка здания. Также сгорела одна надворная постройка, вторая — частично.
К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Для борьбы с огнём были привлечены 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 6 единиц техники. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени.
По предварительным данным, причиной возгорания стал конструктивный недостаток и нарушение при изготовлении электрооборудования. Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.
Ранее сообщалось о гибели человека на пожаре в селе Спирино Богородского района.
