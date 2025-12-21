Жилой дом и часть двора сгорели ночью в Балахне Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС ликвидировали масштабное возгорание в городе Балахна Нижегородской области. Инцидент произошёл в ночное время на улице Придорожной.

Огонь охватил жилой дом, распространившись на площадь около 200 квадратных метров. В результате пожара полностью выгорел мансардный этаж, серьёзно повреждена внутренняя отделка здания. Также сгорела одна надворная постройка, вторая — частично.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Для борьбы с огнём были привлечены 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 6 единиц техники. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени.

По предварительным данным, причиной возгорания стал конструктивный недостаток и нарушение при изготовлении электрооборудования. Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось о гибели человека на пожаре в селе Спирино Богородского района.