Происшествия

Смертельный пожар произошел на Автозаводе утром 22 декабря

22 декабря 2025 08:24 Происшествия
Смертельный пожар произошел на Автозаводе утром 22 декабря

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в личном жилом доме на улице Павла Корчагина в Нижнем Новгороде утром 22 декабря. 

По данным регионального управления МЧС, открытое горение ликвидировано на 130 квадратных метрах. 

На месте пожара найдено тело погибшего. Его личность устанавливается. Также дознаватели выясняют причины случившегося. 

Ранее сообщалось о трагедии в Богородском округе. Там в результате пожара погиб мужчина. 

Теги:
МЧС Пожар Смертность
