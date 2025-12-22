Смертельный пожар произошел на Автозаводе утром 22 декабря Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в личном жилом доме на улице Павла Корчагина в Нижнем Новгороде утром 22 декабря.

По данным регионального управления МЧС, открытое горение ликвидировано на 130 квадратных метрах.

На месте пожара найдено тело погибшего. Его личность устанавливается. Также дознаватели выясняют причины случившегося.

Ранее сообщалось о трагедии в Богородском округе. Там в результате пожара погиб мужчина.