Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов

Более 20 мостов и путепроводов в Нижнем Новгороде обеспечат защитой от незаконного вмешательства в 2026 году. На реализацию защитных мероприятий планируется выделить 68,6 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.
В список объектов, подлежащих защите, вошли крупные мосты города — Канавинский, Молитовский, Мызинский, а также совмещённый метромост.
Также меры безопасности затронут ряд городских путепроводов. Среди них — путепроводы на улице Циолковского, у кинотеатра "Москва", два объекта на проспекте Ленина, мост на улице Ванеева, а также два путепровода на Молодёжном проспекте и другие инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.
Для выполнения работ планируется привлечение специализированных подразделений транспортной безопасности. Как следует из пояснительной записки к проекту контракта, речь идёт не просто об охране объектов, а о выполнении требований федерального законодательства в области транспортной безопасности.
Согласно условиям контракта, в связи с постановлением правительства РФ, защита мостов будет осуществляться в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что мосты Нижнего Новгорода получили интеллектуальную систему безопасности.
