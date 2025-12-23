Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 17:15Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов
23 декабря 2025 16:53Стало известно, сколько стоят живые елки на нижегородских базарах
23 декабря 2025 16:32Лыковую дамбу открыли для проезда после ремонта трамвайных путей
23 декабря 2025 16:07Аналитики определили операторов-лидеров цифровой безопасности для нижегородцев
23 декабря 2025 14:55Нижегородцам рассказали, чем опасны клещи с живых новогодних ёлок
23 декабря 2025 14:43Запись к врачу через MAX тестируют в Нижегородской области
23 декабря 2025 14:41Лучших добровольцев региона наградили в Нижегородской области
23 декабря 2025 14:16Нижегородцам объяснили, откуда в новом тоннеле метро вода
23 декабря 2025 14:11Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов "плана б." — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров
23 декабря 2025 13:44Почти 50 000 нижегородцев получили доступ к мобильному интернету за пять лет
Общество

Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов

23 декабря 2025 17:15 Общество
Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов

Более 20 мостов и путепроводов в Нижнем Новгороде обеспечат защитой от незаконного вмешательства в 2026 году. На реализацию защитных мероприятий планируется выделить 68,6 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

В список объектов, подлежащих защите, вошли крупные мосты города — Канавинский, Молитовский, Мызинский, а также совмещённый метромост.

Также меры безопасности затронут ряд городских путепроводов. Среди них — путепроводы на улице Циолковского, у кинотеатра "Москва", два объекта на проспекте Ленина, мост на улице Ванеева, а также два путепровода на Молодёжном проспекте и другие инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.

Для выполнения работ планируется привлечение специализированных подразделений транспортной безопасности. Как следует из пояснительной записки к проекту контракта, речь идёт не просто об охране объектов, а о выполнении требований федерального законодательства в области транспортной безопасности.

Согласно условиям контракта, в связи с постановлением правительства РФ, защита мостов будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что мосты Нижнего Новгорода получили интеллектуальную систему безопасности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Мосты Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2025 12:40Ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно
18 ноября 2025 07:00Госэкспертиза одобрила капремонт путепровода на Московском шоссе
22 сентября 2025 13:5920 млн рублей выделили на охрану объектов общественного транспорта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных