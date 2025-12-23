Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов Общество

Более 20 мостов и путепроводов в Нижнем Новгороде обеспечат защитой от незаконного вмешательства в 2026 году. На реализацию защитных мероприятий планируется выделить 68,6 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

В список объектов, подлежащих защите, вошли крупные мосты города — Канавинский, Молитовский, Мызинский, а также совмещённый метромост.

Также меры безопасности затронут ряд городских путепроводов. Среди них — путепроводы на улице Циолковского, у кинотеатра "Москва", два объекта на проспекте Ленина, мост на улице Ванеева, а также два путепровода на Молодёжном проспекте и другие инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.

Для выполнения работ планируется привлечение специализированных подразделений транспортной безопасности. Как следует из пояснительной записки к проекту контракта, речь идёт не просто об охране объектов, а о выполнении требований федерального законодательства в области транспортной безопасности.

Согласно условиям контракта, в связи с постановлением правительства РФ, защита мостов будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что мосты Нижнего Новгорода получили интеллектуальную систему безопасности.