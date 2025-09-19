20 млн рублей выделили на охрану объектов общественного транспорта Общество

Фото: Александр Воложанин

"Нижегородэлектротранс" объявил конкурсы на закупку услуг по круглосуточной охране своих объектов в 2025-2026 годах. Общая сумма контрактов составит 19,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, охрана потребуется сразу на четырёх объектах. Речь идёт об электробусном парке №1 на улице генерала Ивлиева, электробусном парке №3 на проспекте Ленина, центральном материальном складе на улице Шаляпина, а также троллейбусном парке №2 на Сормовском шоссе.

Каждый из контрактов оценивается в 4,9 млн рублей. Услуги охраны включают обеспечение безопасного режима работы персонала и сохранности имущества предприятия. Работы должны начаться с 12:00 1 ноября 2025 года и завершиться ровно через год — 31 октября 2026 года в 12:00.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков завершится 6 октября. Итоги планируется подвести 13 октября.

