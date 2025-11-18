Госэкспертиза одобрила капремонт путепровода на Московском шоссе Общество

Фото: Александр Воложанин

Проект капитального ремонта путепровода на Московском шоссе в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет о мостовом сооружении, расположенном в районе кинотеатра "Москва".

Заказчиком проекта выступает Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде. Подготовку проектной документации осуществили ООО "Ренова-Строй", АО "Трансмост" и ООО "Ренова-Строй Плюс".

Отметим, что работы на данном участке являются продолжением масштабной реконструкции Московского шоссе. Так, в сентябре 2025 года завершился ремонт километрового отрезка от спуска с эстакады метромоста до Сормовского шоссе. Ранее обновили почти 7 километров трассы — от кинотеатра "Москва" до выезда из города, включая путепровод через улицу Кузбасскую, а также еще один участок протяженностью около 2 км.

Напомним, в настоящее время в Нижнем Новгороде продолжается капитальный ремонт путепровода Мызинского моста.