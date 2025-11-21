Ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить ранее срока, прописанного в контракте. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора МКУ "ГУММиД" Илья Курапов на заседании комиссии гордумы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, работы продвигаются с опережением графика. Подрядная организация завершила около половины запланированных работ второго этапа, несмотря на временные сложности с финансированием. После исчерпания предусмотренных на этот год бюджетом средств подрядчик продолжил реализацию проекта за собственный счет. По его словам, городские власти изыскали 14 млн рублей и ведут работу по поиску дополнительных средств.

На путепроводе уже завершили замену балок и перешли к работам по укладке уравнивающего слоя из цементобетона, а также монтажу деформационных швов.

Контрактный срок окончания работ установлен на 5 декабря 2026 года. Однако, как отметил Илья Курапов, объект может быть сдан досрочно.

"Пока не обещаю, но мы работаем над этим. Если удастся, то сдадим объект не в конце 2026 года, а раньше, возможно, летом", - сказал он.

Напомним, ремонт путепровода разделен на три этапа. Первый завершили летом. На объекте полностью обновили две полосы. Сейчас ремонт переместился на оставшиеся две полосы. Работы ведутся в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом Владимиром Путиным.

