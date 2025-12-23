Стало известно, сколько стоят живые елки на нижегородских базарах Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начали работу ёлочные базары. Сколько в этом году стоят живые ели и букеты из еловых веток, выяснил сайт pravda-nn.ru.

Основную часть ассортимента составляют ёлки из Кировской области. По словам продавцов, у них короткие иголки и тонкие ветки, так как это полевые, а не лесные деревья.

Цены зависят от высоты и густоты: метровая ёлка стоит около 1000 рублей, двухметровая — 2000 рублей, пушистая трёхметровая — около 5 000 рублей.

Есть вариант и подешевле: композиции из еловых веток в горшках начинаются от 300 рублей. Елочка высотой 50 см, собранная флористом из веток и установленная на деревянную подставку, обойдётся в 1000 рублей. Примерно столько же стоят и сосны.

Букеты из веток пользуются спросом больше, чем ёлки. Простой вариант стоит от 200 рублей. Композиции с натуральными шишками — от 400 до 600 рублей, в зависимости от густоты и наполнения. За них можно даже попробовать поторговаться.

Кроме деревьев и композиций на базарах продают сопутствующие новогодние товары. Например, пластиковый горшок с креплениями для установки ёлки стоит в среднем 1 000 рублей. Также в продаже есть гирлянды, бенгальские огни и другие украшения — цены варьируются от 300 рублей до нескольких тысяч.

