Общество

Опубликованы фото с открытия новогодней площадки на Нижегородской ярмарке

13 декабря 2025 10:28 Общество
Опубликованы фото с открытия новогодней площадки на Нижегородской ярмарке

Фото: пресс-служба Нижегородской ярмарки

Новогодняя площадка открылась на территории Нижегородской ярмарки. Там работают каток с прокатом коньков, ярмарочный базар, карусель и фотозоны. 

Как сообщалось ранее, в этом году фестиваль (0+) на Ярмарке посвящен русским сказкам. Там можно встретить знакомых с детства героев сказок: Емелю с щукой, Морозко, Снегурочку, Оленя Серебряное копытце и других. 

Фото: Александр Воложанин

Также на площадке можно купить сувениры и подарки от местных мастеров, а еще поучаствовать в мастер-классах. 

Фестиваль будет идти до 11 января (вход свободный). Подробности читайте здесь

Фото: пресс-служба Нижегородской ярмарки

Мероприятие проводится при поддержке правительства Нижегородской области и горадминистрации. 

Ранее мы опубликовали адреса елочных базаров в Нижнем Новгороде. При этом напоминаем: купить елочку можно за небольшую плату в любом лесничестве Нижегородской области. 

