Опубликованы фото с открытия новогодней площадки на Нижегородской ярмарке

Фото:
Новогодняя площадка открылась на территории Нижегородской ярмарки. Там работают каток с прокатом коньков, ярмарочный базар, карусель и фотозоны.
Как сообщалось ранее, в этом году фестиваль (0+) на Ярмарке посвящен русским сказкам. Там можно встретить знакомых с детства героев сказок: Емелю с щукой, Морозко, Снегурочку, Оленя Серебряное копытце и других.
Фото: Александр Воложанин
Также на площадке можно купить сувениры и подарки от местных мастеров, а еще поучаствовать в мастер-классах.
Фестиваль будет идти до 11 января (вход свободный). Подробности читайте здесь.
Фото: пресс-служба Нижегородской ярмарки
Мероприятие проводится при поддержке правительства Нижегородской области и горадминистрации.
Ранее мы опубликовали адреса елочных базаров в Нижнем Новгороде. При этом напоминаем: купить елочку можно за небольшую плату в любом лесничестве Нижегородской области.
