Нижегородцам рассказали, чем опасны клещи с живых новогодних ёлок

Фото: с сайта ru.freepik.com

Эта зима выдалась необычной: вместо привычных снегопадов и морозов мы столкнулись с аномально тёплой погодой. Это явление вызвало беспокойство у энтомологов и эпидемиологов. Из-за высоких температур в центральные регионы России могут проникнуть нежелательные "гости" — иксодовые клещи. Эти маленькие паразиты, обычно скрывающиеся под снегом, теперь активно перемещаются и могут оказаться на наших новогодних ёлках.

Игорь Гламаздин, профессор и доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии и агробезопасности Росбиотеха, в интервью для 360.ru объяснил, что в условиях мягкой зимы клещи не впадают в спячку, а остаются активными. Это особенно актуально для ёлок, которые мы покупаем в лесу или на лесоплантациях. Эти деревья могут стать переносчиками клещей, которые затем попадают в наши дома.

Эксперт подчеркнул, что "ёлочные" клещи представляют серьёзную опасность. Укус сам по себе не так страшен, как инфекции, которые они могут передать. Среди них клещевой энцефалит, поражающий нервную систему, болезнь Лайма (боррелиоз), затрагивающая суставы, сердце и нервную систему, а также моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз - менее известные, но не менее опасные заболевания.

Чтобы обезопасить себя, важно тщательно осматривать и встряхивать ёлки перед покупкой. Если есть возможность, дерево можно промыть водой из шланга. Также рекомендуется оставить ёлку "на карантин" на балконе или улице на сутки.

После внесения ёлки в дом, первые дни стоит внимательно осматривать пространство вокруг неё, особенно пол и нижние ветки. Если у вас есть домашние питомцы, не забудьте обработать их средствами от клещей.

