Нижегородские эксперты подвели итоги 2025 года

Подходит к своему завершению 2025 год. В конце года принято подводить итоги, строить планы на будущее. Нижегородский Экспертный клуб, присоединяясь к этой традиции, с удовлетворением сообщает, что в уходящем году мы 50 раз обновляли региональную повестку, опубликовав более 300 комментариев экспертов.

Мы выносили на обсуждение самые разные темы – от экономики, образования, проблем семьи, демографии и молодежи, до вопросов МСУ и спорта. Эксперты размышляли о технологиях ИИ, выборах и патриотизме, оценивали крупнейшие выставки, фестивали и международные форумы, которые проходили в нашем городе. Экспертный клуб внимательно следил за деятельностью губернатора и правительства Нижегородской области и, конечно же, с гордостью отмечал успехи Нижнего Новгорода и нижегородцев.

Под занавес уходящего года. не изменяя традиции, мы просим наших экспертов назвать самое важное событие в жизни Нижегородской области в 2025 году, а также предложить свое пожелание нижегородцам на 2026 год.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"На первое место в топ-З событий года надо поставить объединение Нижнего Новгорода и Кстова. Большие города живут по своей логике, они постоянно растут и расширяются, вбирая в себя предместья, деревни и города-спутники. Сто лет назад Сормово было далеким поселком (для кого-то даже рабочим городком), но сегодня это один из районов Нижнего, и это уже давно никого не смущает. То же самое сейчас происходит с Кстовом. Интересно исследовать историю родного города, но вдвойне интереснее быть свидетелем и очевидцем событий, меняющих его исторический облик. Рост Нижнего Новгорода и появление в его составе еще одного – Кстовского района с населением более 120 тысяч человек – это большое историческое событие. Также среди знаковых событий уходящего года отмечу открытие первого нижегородского ИТ-кампуса и возвращение в расписание РЖД знаменитого поезда "Буревестник". А пожелание будет самое простое: веселого Рождества и счастливого Нового года!".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент НИУ Президентской академии:

"Много знаковых и значимых событий произошло в течение 2025 года в нашем регионе. Мне как жителю Нижегородской области приятно, что нас узнают и о нас говорят: от ЦИПРа до Pianissimo, от хохломы до "столицы закатов" - лишь, некоторые штрихи к портрету. Это значит, что работа с брендом территории ведётся эффективно и даёт плоды (как пример, большая часть мест в гостиницах на новогодние каникулы давно забронирована). Подводя событийные итоги 2025 года, можно сказать, что он был насыщенным во всех сферах. Участие Владимира Путина в совместных военных учениях России и Белоруссии на полигоне в Мулино было громким и обсуждаемым. Но, пожалуй, главным в политической сфере стало изменение статуса территории и органов власти после вхождения Кстовского муниципального округа в состав Нижнего Новгорода и прошедшие выборы в Гордуму с учётом этих трансформаций. Заметная инициатива 2025 года – так называемая "зарплата родителя" – 1 млн рублей в помощь семье при рождении или усыновлении ребёнка. Хочется надеяться, что следующий 2026 год подарит много тем для обсуждений и поводов для гордости. А главное пожелание всем нам – мира, добра и согласия".

Андрей Чугунов, журналист:

"В конце уходящего года чаще всего, почему-то вспоминаются минувшие трудности. Возможно, потому что каждый в душе надеется, что в наступающем году их будет значительно меньше. Однако такие же надежды были и год, и два и десять лет назад. Тем не менее, уходящий 2025-й, каким бы тяжелым ни казался, принес Нижегородской области определенные изменения, которые наверняка скажутся как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. Дабы не путать "кислое с фиолетовым", попробуем, как это принято в различных конкурсах, распределить события по номинациям. И пусть их будет не три, а четыре. Главное политическое событие, по моему мнению, это дальнейшее развитие внешнеэкономического сотрудничества. Нельзя пройти и мимо изменений в структуре региона. Да, речь о "первой ласточке" — объединении Кстова и Нижнего Новгорода в один муниципалитет. Это явное изменение модели регионального развития с акцентом на опорные территории, которое формирует новую пространственную модель развития области".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"В условиях сложной экономической ситуации Нижегородская область выбрала не стагнационную, а инновационную модель развития. На встречах губернатора с членами правительства РФ представлен целый ряд инвестиционных стратегических проектов. Центр малотоннажной химии, центр развития промышленной робототехники, научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Кроме того, в рамках развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин" утверждена реализация трех крупных нефтехимических производств с общим объемом инвестиций 64 млрд рублей. В 2025 году Нижегородская область подтвердила свой статус одного из ведущих драйверов промышленного развития страны. Общественное движение по сохранению и реконструкции стадиона "Водник". За последние годы это самый значимый пример общественной самоорганизации в Нижнем Новгороде. Национальная оперная премия "Онегин" (18+) признала театром года Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина. Концертный зал "Пакгауз" стал одним из символов новой блестящей эпохи музыкальной культуры нашего города. Нижний Новгород становится ярким явлением культурной жизни современной России. Свидетельством это стало появление в искусствоведческих публикациях термина "нижегородское барокко".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"На первое место, может и не по вниманию СМИ и общественности, но точно по влиянию на будущее, следует поставить завершение присоединения Кстовского муниципального округа к областному центру. Это событие на долгие годы станет определяющим фактором для развития Нижнего Новгорода. На вторую позицию я бы поставил интегральный результат, отраженный в 6-м месте в финальном рейтинге регионов. Третья итоговая строчка – во многом имиджевая и также являющаяся результатом усилий последних 5-10 лет. Это продолжившееся укрепление позиций региона (не только Нижний Новгород, но и Арзамас, Дивеево, Городец и др.) на рынке внутреннего туризма. Это не только драйвер развития отрасли в регионе, но и чисто имиджевое направление, способное положительно влиять на большое число внутренних показателей. От демографии (за счет притока молодежи из других регионов) до формирования комфортной инфраструктуры и среды проживания для населения".

