Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полным ходом идет работа над третьим сезоном сериала "Акушер" (12+). После съемок в Дзержинске команда проекта перебралась на самые узнаваемые площадки столицы Приволжья.
Напомним, в центре сюжета — военный хирург Глеб Каверин в исполнении Никиты Панфилова. Долгие годы он провел в горячих точках, спасая людей в экстремальных условиях. Вернувшись в родной город из очередной командировки в Африку, герой начинает работать в местном перинатальном центре. Спокойной жизни не получается. Во время речного круиза Каверину приходится экстренно принять роды у пассажирки теплохода. Этот случай быстро делает врача известным, а вместе с профессиональными вызовами в его жизни появляется и тайное расследование, которое он ведет параллельно с работой.
Натурные сцены недавно снимали на набережной Федоровского. В кадре можно увидеть Никиту Панфилова, Елену Лотову, Дениса Денисова и других актеров.
В новом сезоне зрителей ждут и другие знакомые места города — Чкаловская лестница, площадь Минина и Пожарского и др.
Закулисье съемочного процесса смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александр Воложанин
