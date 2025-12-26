Эксперт-мониторинг событий с 19 по 26 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Конфликт вокруг Украины, итоги 2025 года", "Особенности федеральной финансово - экономической политики и регионального социально - экономического развития", "Нижегородская область вошла в топ регионов по научно-технологическому развитию".

Федеральная тема – "Конфликт вокруг Украины, итоги 2025 года"

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов:

"Если подводить итоги 2025 года, то события на фронте складываются в логике войны на истощение. Её основными параметрами являются не количество занятых населенных пунктов или размер взятой под контроль территории, а изменение соотношения ресурсов, включая потери и их восполнение, морально-психологическое состояние общества, работу тыла и так далее. О соотношениях потерь мы не имеем точного представления. Есть информация, озвучиваемая каждой стороной в отношении противника, однако её верификация затруднена, хотя бы в силу приблизительности и недифференцированности данных. Достаточно сложно определить их структуру, принимая во внимание возвратные и безвозвратные потери, смертность от ранений в госпиталях, количество дезертиров, самовольно оставивших части, пропавших без вести и так далее. Единственное, что подтверждается обеими сторонами и не вызывает вопросов, так это данные об обменах телами убитых военнослужащих. На сегодняшний момент Россия передала около 11 тыс. тел, а Украина чуть больше 300. При этом в текущем году соотношение при каждом обмене просто катастрофическое: 1000 против 30-40. Хотя, как правило, на это возражают, что Россия наступает и в её распоряжении оказывается больше тел. Тем не менее, Россия наступала и ранее, однако такой диспропорции не существовало. Кроме того, ВСУ используют тактику активной обороны, что предполагает проведение контрнаступательных действий, что также увеличивает их потери. Наконец, именно большие потери с украинской стороны могут объяснить постоянное и методичное продвижение российских войск на многих участках фронта, а также хроническую нехватку личного состава у ВСУ.

Возможно, наиболее ярким событием года стало освобождение российскими войсками части территории Курской области, находившейся с 6 августа 2024 года под оккупацией. Основным же итогом военной кампании стало исчерпание возможностей ВСУ вести наступательные действия. Большую часть года украинские войска оборонялись, будучи постепенно вытесняемы из ряда укрепленных районов. Наиболее впечатляющие показатели у российской армии имели место в полосе наступления группировки "Восток", где ВСУ были вынуждены оставить Угледар и Великую Новоселку, а в настоящее время уже подходит к завершению операция по взятию Гуляйполя. Основное значение этого заключается в сужении участка линии фронта в непосредственной близости от сухопутного коридора в Крым и ликвидации угрозы наступления украинских войск в направлении Приазовья. Кроме того, в течение зимнего периода ожидается проведение активных наступательных действий в районе Орехова, падение которого будет означать высокую вероятность перехода оставшейся части Запорожской области под контроль российской армии и угрозу Запорожью, большая часть которого находится на левом берегу Днепра. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то весной украинское руководство может столкнуться с непростой задачей эвакуации города. Следует отметить, что в Запорожской области наступление ведется в условиях низкой плотности застройки, что не позволяет обороняющимся в полной мере использовать как на Донбассе преимущества массированного использования тактики "стены дронов". Хотя наступающие продвигаются по открытой местности, обороняющаяся сторона сталкивается с не меньшей проблемой безопасного размещения операторов дронов, места, дислокации которых вычисляются разведкой и уничтожаются с помощью артиллерии, РСЗО и авиации. Именно в этих компонентах у ВС РФ сохраняется устойчивое преимущество.

Несколько иная ситуация на Донбассе, где боевые действия ведутся без перерыва с февраля 2022 года в условиях созданной ещё в 2015-2016 гг. непрерывной сети оборонительных линий и укрепленных районов-крепостей ("линия Порошенко"). 1 декабря было объявлено о взятии под полный контроль Красноармейска (Покровск) и окружении группировки противника в Димитрове (Мирноград). Несмотря на заявления Главкома ВСУ Сырского об "удержании" украинскими войсками Покровска следует отметить важную особенность такого рода информационного противостояния. Дело в том, что с чисто военной точки зрения взятие под контроль населенного пункта означает прекращение организованного сопротивления со стороны противника и переход его в "очаговую" стадию. Как правило, после этого начинается зачистка города или села от разрозненных групп врага. В то же время, с административной точки зрения, город может включать прилегающую территорию, и даже небольшие населенные пункты, которые формально могут считаться его частью. Как правило, украинская сторона отказывается признавать потерю населенного пункта, ссылаясь по умолчанию на его административные границы, которые в системе территориально-административного деления ДНР и Донецкой области (как украинской юрисдикции) могут и не совпадать. Одним из исключений стал Северск, падение которого достаточно быстро признал и украинский Генштаб. Но здесь свою роль сыграла особенность местности – Северск находится в глубокой низине, и продолжать удерживать его окраины просто нет смысла. Кроме того, одновременно ВСУ ведет контрнаступательные действия в районе Купянска, сопровождающиеся сильной медийной раскруткой и такое "оперативное" признание утраты другого города повышает степень доверия к официальным украинским источникам информации.

В целом, ситуация на Донбассе будет развиваться по описанному нами в одном из предыдущих анализов сценарию. Российские войска уже начинают изоляцию района Славянско-Краматорской агломерации, что предполагает перерезание линий снабжения. С высокой степенью вероятности это будет означать продвижение в сторону Доброполья со стороны группировки "Центр", а также после взятия Красного Лимана движение в сторону Изюма войск группировки "Юг".

Что касается ситуации вокруг Купянска, то за последние несколько дней появилась масса сообщений от российских военкоров о чуть ли не потере города. При этом делается акцент на недостоверности докладов военного командования Путину, который 1 декабря озвучил о взятии Купянска под полный контроль. Здесь необходимо отметить следующее. Сами по себе атаки ВСУ на Купянск косвенно подтверждают факт перехода города под контроль ВС РФ. Очевидно, что там есть такая же проблема административных границ и украинская сторона здесь имеет возможность также апеллировать к формальным критериям. Так, например, стела, рядом с которой сделал видеоролик Зеленский, будучи частью городской черты, находится за пределами застройки и поэтому этот район никогда не переходил под контроль российских войск. В то же время Купянск-Узловой даже формально является отдельным населенным пунктом, хотя зафиксированное там присутствие ВСУ подносилось как доказательство контроля над всем Купянском.

При этом утрата россиянами самого Купянска, якобы имевшая место в последние дни, подтверждается только российскими военблогерами, но не украинской стороной. Пока объяснить такой парадокс довольно сложно. Рискнем предположить, что речь идет о сознательных информационных "вбросах" с целью спровоцировать украинскую сторону на более активные действия в этом довольно удаленном от основного театра боевых действий районе. Очевидно, что Купянск находится в стороне от основного направления продвижения российских войск, а уверенный контроль над ним необходим исключительно с точки зрения дальнейшего продвижения в Харьковской области, что пока не рассматривается как приоритетное направление. Однако, здесь стоило бы обратить внимание на один аспект, который по каким-то причинам ушел из информационного поля. На восточном берегу Оскола находится крупная группировка ВСУ, насчитывающая по словам Валерия Герасимова до 3,5 тыс. человек и отрезанная от снабжения. На совещании с военными Владимир Путин намеренно акцентировал на этом внимание, очевидно с расчетом на реакцию именно украинской аудитории. Видеокадры подтверждают, что даже отдельные бойцы ВСУ уничтожаются дронами при попытках пересечь Оскол по железнодорожному мосту в районе Осиново. Ясно, что упорные действия ВСУ в направлении Купянска – это стремление любой ценой прорвать оперативное окружение и не допустить капитуляции своей группировки, что после Мирнограда станет ещё более мощным репутационным ударом уже по Зеленскому, а не только по Сырскому.

По замыслу российского командования, осуществившего осенью прорыв на западный берег по трубе, и захватив центр Купянска, это вполне сопоставимо с прорывом на так называемом Добропольском выступе, который изначально планировался с целью оттянуть на себя резервы ВСУ от Покровска и Мирнограда. В условиях 2025 года прорывы небольшими группами даже на плацдармах с затрудненным снабжением, стали довольно частыми. Здесь можно вспомнить и неожиданный прорыв в Клиново в районе Константиновки на 7 км, при том что ряд населенников на меньшем удалении не находятся под уверенным контролем до сих пор. По всей видимости, использование дронов позволяет снабжать небольшие по количеству группы даже в окружении. Неслучайно во время прямой линии с Путиным 19 декабря отдельно обсуждался вопрос о транспортных дронах, что становится сегодня не менее приоритетным, чем развитие ударных и разведывательных БПЛА. Очевидно, что когда Зеленский заявляет, что в Купянске находится две–три сотни российских военнослужащих, он, возможно, и прав относительно момента времени. Другое дело, что штурмовые действия ВСУ все равно затруднены, поскольку проникающие в город с северо-запада и с юга малые группы уничтожаются беспилотниками и КАБами, а также накрываются артиллерией и РСЗО с противоположного берега Оскола. Вопреки утверждениям блоггеров не похоже, что события стали неожиданностью для российского командования. Косвенным свидетельством этого является отсутствие спешной переброски резервов с других направлений. Более того, на северном участке россияне активизировали наступление в Сумской и Харьковской областях, что вполне вписывается в поручение президента военным о создании там буферных зон.

Тем не менее, наиболее болезненным в 2025 году для Украины стал вопрос о финансировании не только её обороноспособности, но и поддержании всей системы жизнеобеспечения. Выделенные средства должны закончиться в марте следующего года. 23 декабря Совет ЕС не смог выработать общей позиции по конфискации российских замороженных активов на поддержку Украины. При этом проблема здесь комплексная. Действительно, РФ разместила около 300 млрд долларов своих активов за рубежом. Замороженные в Бельгии, в Люксембурге и во Франции примерно 70% этой суммы являются по существу еврооблигациями, уровень ликвидности и стоимости которых может существенно сократиться на фоне достаточно спорной с юридической точки зрения процедуры. Даже при единогласном решении о конфискации, механизмы передачи этих активов для нужд обороны Украины остаются не до конца понятными. Не следует забывать, что держателями евробондов являются часто государства, многие из которых далеко не всегда солидарны с ЕС по ряду политических вопросов, что может вызвать опасения повторения подобного прецедента и в отношении их. Не следует забывать, что заморозка частных российских активов уже вызвала обеспокоенность, например, в странах Залива и вызвала уменьшение интереса к европейскому фондовому рынку. Взамен этого саммит Совета ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд кредита под будущие "репарационные выплаты России". При этом следует понимать, что это всего лишь обещание без проработанного механизма реализации. Так, большинство экспертов полагает, что ЕС опять прибегнет к заимствованиям через выпуск еврооблигаций, что уже не представляется легко достижимым из-за опасений многих потенциальных внешних покупателей. Но здесь важно другое. Выдача кредита под "репарации" имеет больше политическое значение, а именно подтверждение готовности Европы продолжать войну и неготовность пока к компромиссам.

На фоне всего этого, в канун Рождества были опубликованы 20 пунктов Зеленского, как ответ на требование Трампа дать ответ именно до Рождества на его мирные инициативы. Хотя, по мнению большинства наблюдателей текст содержит мало приемлемых моментов для России, реакция из Кремля поступила достаточно неожиданная: этот документ может быть некой "отправной точкой". То есть, в Москве не отвергли "20 пунктов", как многие прогнозировали ранее. Возможно, это стало неожиданностью для Киева и в рождественском обращении к украинцам Зеленский постарался, пусть и иносказательно, произнести неприятные вещи как в адрес россиян, так и, по мнению многих, в адрес лично Путина. В этом, видимо, усматривалась надежда на негативную реакцию российской стороны и срыв процесса. При этом текст поздравления, например, в отличие от прошлых лет, уже не содержал тезисов о "границах 1991" или "возвращения всех украинских земель". Возможно, следует присоединиться к мнению газеты Washington Post, что в "20 пунктах" Зеленский впервые заявил о возможности "вывода войск из Донбасса", пусть и с оговоркой, что Россия поступит "аналогичным образом". Видимо, в российском руководстве в этом увидели намеки на готовность украинской стороны к более радикальным уступкам и поэтому не стали отвергать план как неконструктивный, хотя, повторимся, ряд его пунктов всё ещё идут в разрез с требованиями России".

Региональная тема – "Особенности федеральной финансово - экономической политики и регионального социально - экономического развития"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ Президентской академии, д.филос.н. Андрей Дахин:

"Социально-экономическое положение Нижегородской области по итогам 2025 года обусловлено, во-первых, особенностями федеральной, прежде всего, финансово-экономической политики, и, во-вторых, собственной деловой активностью регионального правительства, предприятий всех отраслей производства товаров и услуг, региональных институтов гражданского общества.

Первый фактор, - финансово-кредитная и экономическая политика Центрального банка РФ (ЦБ) и правительства РФ, - задавал базовые, рамочные и в этом плане одинаковые для всех регионов условия и возможности для социально-экономической деятельности. Основная особенность 2025 года, как известно, в том, что в текущем году темпы роста экономики России пошли на ожидавшийся этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП, а также сократились возможности кредитования программ развития, технологического перевооружения предприятий и производств. С подачи ЦБ и федерального правительства стало привычным мыслить так, что задача "таргетирования инфляции" решается отдельно от задачи технологического развития: сначала "таргетирование инфляции", а развитие откладывается на потом. Результаты этой денежно-кредитной политики как на отрезке прошедшего года, так и на отрезке последних тридцати лет сводятся к тому, что технологическое развитие откладывается в очередной раз. Может быть стоит перейти от "таргетирования инфляции" (англ. target - цель) к "мудитированию инфляции" (кит. 目的 (mùde) - цель), поскольку в Китае, как показывает опыт и последнего тридцатилетия и последнего года, задачи ограничения инфляции решаются одновременно с задачами технологического развития производств? Федеральная кредитно-денежная политика, таким образом, на рубеже 2025 – 2026 гг., влияет на российскую производственную деятельность в качестве фактора, сдерживающего, откладывающего технологическое перевооружение, структурную перестройку, массовое создание высокооплачиваемых рабочих мест.

В этих условиях Нижегородской области удаётся демонстрировать положительную динамику социально-экономических процессов, которые улавливают самые различные рейтинговые инструменты мониторинга. В 2025 году Нижегородская область вновь вошла в число лидеров по уровню научно-технологического развития, заняв четвертую строчку в общероссийском рейтинге. В рейтинге регионов по объёму законтрактованных инвестиций, полученных в рамках концессионных соглашений, Нижегородская область вошла в тройку лидеров, а в рейтинге антихрупкости в период охлаждения (рейтинг инвестиционной привлекательности НРА) входит в третью категорию IC3, уступая в ПФО только Республике Татарстан, у которой категория IC2. В рейтинге губернаторов, который ежегодно рассчитывает Центр информационных коммуникаций "Рейтинг", Глеб Никитин поднялся на 7-ю позицию, уверенно присутствует в первой десятке. В рейтинге получателей грантов Фонда президентских грантов наша область стоит на четвёртом месте и т.д.

Соответственно, действующие на сегодня инструменты мониторинга социально-экономического положения регионов в контексте России в целом показывают, что область устойчиво повышает свои рейтинговые показатели. Это результат работы регионального правительства, Законодательного собрания, ряда региональных институтов развития, которые по максимуму "выжимают" возможности получения федеральной финансовой поддержки для региональных приоритетных проектов и программ. Присутствие в топ-5, в топ-10 названных рейтингов наглядно демонстрирует рейтинговый прогресс, который не столь очевиден "на земле". Мы уже почти на "олимпе" рейтингов, добрались до высших позиций, но слово "битком" по-прежнему в ходу, когда речь идёт о городском транспорте в часы активных поездок на работу и с работы. Слово "пробки" по-прежнему в ходу, когда речь заходит о пропускной способности городских дорог. Слово "потоп" регулярно возвращается в лексикон после каждого нормального дождя, а слово "нищенский" не уходит из словаря, характеризующего оклад учителя в муниципальной школе или врача в государственной поликлинике.

Видимо, в том числе, и поэтому на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшем 8 декабря 2025 года, состоявшийся диалог президента Путина с правительством высветил то, что не все ожидания главы государства реализуются в практике движения к стратегическим целям текущего президентского политического цикла. Очевидно, требуется, чтобы деятельность по поставленным задачам носила не формальный характер, а давала их решение по существу дела. На уровне Нижегородской области тоже требуется поиск новых подходов, новых идей, под которые предстоит искать и новые формы, объёмы ресурсного обеспечения".

"Региональная тема – Нижегородская область вошла в топ регионов по научно-технологическому развитию"

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин:

"15 декабря был опубликован рейтинг регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2024 года, в котором Нижегородская область, как и год назад, вошла в пятерку лидеров. Для составления использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. Учитывались численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, возраст исследователей, количество высококвалифицированных работников, размер заработной платы научных сотрудников, число компьютеров в организациях в расчёте на численность работников и другие факторы.

Нижегородская область в настоящее время сохраняет заложенные еще с советских времен традиции научно-технологического развития, стабильно входя в пятерку ведущих субъектов Федерации по данному показателю. По доле внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте область со значительным отрывом занимает первое место среди прочих регионов. Организации и предприятия региона в последнее время тратят на исследования и разработки в среднем порядка 1,5 млрд долларов США ежегодно, причем количество задействованного в этом процессе научного персонала превышает 40 тыс. человек. Также, согласно отчету о социально-экономическом развитии региона за 2024 год, который был представлен губернатором Нижегородской области областному Законодательному собранию в июле, область занимает первое место по эффективности мер поддержки IT-отрасли, а по уровню разработок ПО и объемам экспорта IT-услуг уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Значимость научно-технологического развития указана и в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Так, в ней обозначено в числе приоритетных целей создание и развитие научных центров различного типа, включая Центр биофотоники и Лазерный центр - Центр исследований экстремального света. За счет развития IT-отрасли предполагается развитие цифровой экономики и IT-предпринимательства. В регионе реализуется целый ряд масштабных и наукоёмких проектов: строительство новых корпусов нижегородского ИТ-кампуса, Центра малотоннажной химии для микроэлектроники, Центра промышленной автоматизации, а также ИНТЦ "Квантовая долина". Кроме того, в области ведутся разработки литографических, нейроморфных, фотонных, атомных и других перспективных технологий. Это соответствует и целям государственной программы (в редакции 2024 года) "Научно-технологическое развитие Нижегородской области", предусматривавшей в краткий срок создание на территории региона 10 кластеров: по два в металлургии, машиностроении и сельском хозяйстве и по одному по радиоэлектронике, химической отрасли, строительной отрасли и педагогике.

Также из значимых событий для региона в уходящем году следует указать продолжение участия ведущих нижегородских вузов в федеральной программе "Приоритет-2030" и обсуждение перспектив дальнейшего развития атомной промышленности во время визита президента России Владимира Путина в Саров. Вместе с тем, нельзя не отметить и некоторые тревожные тенденции: в областном бюджете на 2026 год сокращено финансирование грантовой поддержки по научным направлениям (в первую очередь, фундаментальных и поисковых работ). Поэтому важно оценивать перспективы дальнейшего развития научно-технологической отрасли в регионе не только по рейтингам (поскольку ряд показателей обеспечивается преимущественно за счет средств федерального бюджета), но и по конкретным действиям региональных властей. Отметим, что в регионе созданы и развиваются условия как для повышения количества производимого высокотехнологичного продукта, так и для обеспечения независимости стратегически важных отраслей путем внедрения отечественных разработок".