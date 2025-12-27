Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе М7 в Володарском районе Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе М7 в Володарском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Смертельная авария произошла около 12:15. По предварительным данным, водитель большегруза столкнулся с автомобилями "Лада Гранта" и "Опель Астра" в районе поворота на поселок Смолино.

В результате аварии погибли четыре человека.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

