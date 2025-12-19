Toyota влетела в "ГАЗель" на проспекте Гагарина: водитель в больнице Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Вечером 18 декабря в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась около 19:30 в районе дома №65 на проспекте Гагарина. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в стоявшую на дороге "ГАЗель".

В результате столкновения травмы получил предполагаемый виновник ДТП — мужчина на вид около 30 лет. Его доставили в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко.

Сейчас по факту происшествия проводится административная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что башкирский пауэрлифтер-колясочник стал участником ДТП в Нижегородской области. Напомним также, что Ford сбил на "зебре" двух школьниц в Дзержинске.