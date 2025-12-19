Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Последние новости рубрики Происшествия
19 декабря 2025 13:40Toyota влетела в "ГАЗель" на проспекте Гагарина: водитель в больнице
19 декабря 2025 12:43Нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию 10 мигрантов
19 декабря 2025 12:04Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над детьми на Бору
19 декабря 2025 09:38Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях
18 декабря 2025 18:48Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:30Роструд выявил нарушения в работе "Ситикард" в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:15Два пенсионера утонули в Нижегородской области
18 декабря 2025 17:48Главного инспектора нижегородской КСП уволили за сокрытие сведений о доходах
18 декабря 2025 16:55Оборудование загорелось на площадке ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске
18 декабря 2025 11:49Кстовского рецидивиста с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде
Происшествия

Toyota влетела в "ГАЗель" на проспекте Гагарина: водитель в больнице

19 декабря 2025 13:40
Toyota влетела в ГАЗель на проспекте Гагарина: водитель в больнице

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Вечером 18 декабря в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась около 19:30 в районе дома №65 на проспекте Гагарина. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в стоявшую на дороге "ГАЗель".

В результате столкновения травмы получил предполагаемый виновник ДТП — мужчина на вид около 30 лет. Его доставили в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко.

Сейчас по факту происшествия проводится административная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что башкирский пауэрлифтер-колясочник стал участником ДТП в Нижегородской области. Напомним также, что Ford сбил на "зебре" двух школьниц в Дзержинске.

Теги:
ГИБДД ДТП
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
