Нижегородскому Центру психолого-педагогической помощи присвоят имя Радченко Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС) в Нижнем Новгороде будет носить имя бышего главы депобра Владимира Радченко. Об этом сообщил в своих сосетях мэр Юрий Шалабаев.

Он отметил, что работа над созданием центра велась на протяжении длительного времени. По словам главы города, старое помещение было полностью обновлено: проведен капитальный ремонт, закуплено современное оборудование, сформирован профессиональный коллектив.

Глава города подчеркнул, что Центр уже полноценно функционирует и выполняет важную социальную миссию. В процессе его становления активно участвовал бывший руководитель департамента образования Владимир Радченко, который скоропостижно скончался летом 2025 года.

" Приняли решение присвоить Центру ППМС его имя", - написал мэр.

