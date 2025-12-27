Нижегородскому Центру психолого-педагогической помощи присвоят имя Радченко

Фото:
Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС) в Нижнем Новгороде будет носить имя бышего главы депобра Владимира Радченко. Об этом сообщил в своих сосетях мэр Юрий Шалабаев.
Он отметил, что работа над созданием центра велась на протяжении длительного времени. По словам главы города, старое помещение было полностью обновлено: проведен капитальный ремонт, закуплено современное оборудование, сформирован профессиональный коллектив.
Глава города подчеркнул, что Центр уже полноценно функционирует и выполняет важную социальную миссию. В процессе его становления активно участвовал бывший руководитель департамента образования Владимир Радченко, который скоропостижно скончался летом 2025 года.
" Приняли решение присвоить Центру ППМС его имя", - написал мэр.
Ранее сообщалось, что с 1 января в Нижегородской области появится министерство науки и высшего образования.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+